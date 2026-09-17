Gia Lai siết quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Tàu cá ra vào cảng cá Quy Nhơn. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành công văn số 11554/UBND-NNMT về việc tăng cường phối hợp kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác minh tình trạng tàu cá của tỉnh Quảng Trị không đủ điều kiện hoạt động và tàu cá tạm ngừng dịch vụ VMS đang neo đậu trên địa bàn.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương liên quan kiểm tra thực tế các tàu cá của tỉnh Quảng Trị đang neo đậu hoặc có hoạt động mua bán, chuyển nhượng tại Gia Lai theo danh sách do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cung cấp.

Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động hoặc tạm ngừng dịch vụ VMS, lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để tàu tham gia khai thác thủy sản khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Với các tàu cá được mua, chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký sang tên, đổi chủ, cơ quan chức năng hướng dẫn chủ tàu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu theo quy định.

Trường hợp tàu đã giải bản hoặc chuyển sang mục đích khác không phải khai thác thủy sản, phối hợp với các cơ quan liên quan lập biên bản xác minh tình trạng thực tế, tổng hợp hồ sơ kết quả kiểm tra, xác minh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn, Trạm kiểm soát biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực ven biển, cửa sông, bến neo đậu; phối hợp với lực lượng chức năng quản lý, giám sát, không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến.

Cùng với việc tăng cường quản lý tàu cá ngoại tỉnh không đủ điều kiện đang neo đậu tại địa phương, Gia Lai sẽ cập nhật thường xuyên danh sách tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU, tàu cá đã xóa đăng ký và tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; phân công cán bộ theo dõi, quản lý cụ thể từng trường hợp.

Tỉnh đã thực hiện giải pháp mạnh là “cấm biển“ đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, quản lý chặt tại nơi neo đậu và đồng thời đẩy mạnh việc triển khai chính sách giải bản để từng bước đưa các tàu không còn nhu cầu, không đủ điều kiện ra khỏi đội tàu khai thác./.