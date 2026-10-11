Gia Lai siết kiểm soát giá, ngăn đầu cơ, găm hàng trong những tháng cuối năm

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Nhằm tăng cường quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng.

Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về kê khai, niêm yết giá được tăng cường; các hành vi lợi dụng biến động cung cầu để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý phải được phát hiện, xử lý kịp thời.

Tỉnh cũng yêu cầu công khai thông tin về giá, cập nhật dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành; chủ động triển khai biện pháp bình ổn khi cần thiết, góp phần hạn chế tác động của biến động giá đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Dự báo trong tháng 10 và những tháng cuối năm, giá lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định nhưng có thể tăng nhẹ do thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất, vận chuyển. Giá gas có khả năng tăng khi giá LPG thế giới tăng; giá xăng dầu vẫn ở mức cao, tạo áp lực lên chi phí vận tải và giá hàng hóa.

Trong 9 tháng năm 2026, Sở Tài chính đã tiếp nhận, xử lý 402 hồ sơ kê khai giá, riêng tháng 9 có 48 hồ sơ. Cơ quan này cũng kiểm tra 22 tổ chức kinh doanh xi măng, thép; Sở Xây dựng kiểm tra 31 đơn vị, điểm mỏ liên quan đến đất san lấp, đá và cát xây dựng nhằm theo dõi biến động giá vật liệu xây dựng.

Trước áp lực tăng giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, kiểm soát cung cầu, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong những tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng đầu năm của tỉnh tăng 5,06% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng 4,45% của cả nước.

Đến hết tháng 9, CPI bình quân của Gia Lai tăng 5,15% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, CPI tăng 0,53% so với tháng trước, tăng 5,88% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 4,44% so với tháng 12/2025.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tiếp tục là nhóm có mức tăng cao nhất trong 9 tháng, với 10,70%; tiếp đến là nhóm giao thông tăng 6,06%, đồ uống và thuốc lá tăng 5,45%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,39%.

Riêng trong tháng 9, nhóm giao thông tăng 4,95% so với tháng trước do giá xăng dầu điều chỉnh tăng; nhóm giáo dục tăng 2,49%, trong đó học phí đại học và sau đại học tăng 2,85%.

Diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trong quý 3 có sự trái chiều. Giá thịt heo hơi giảm 4,80% so với quý 2; thịt nạc thăn giảm 3,35%, thịt ba chỉ giảm 2,38% và thịt bò thăn giảm 2,29%.

Trong khi đó, giá một số loại rau, củ tăng từ 3,46% đến 9,96% do mưa kéo dài tại khu vực phía Tây tỉnh, ảnh hưởng đến sản xuất và nguồn cung. Giá xi măng PCB40 tăng 1,16%, thép phi 10 tăng 0,55%; giá gas giảm 10,55% so với quý trước./.