Gia Lai: Siết chặt quản lý thị trường mùa lễ hội

Lực lượng Quản lý thị trường tập trung kiểm tra việc niêm yết giá, nguồn gốc và chất lượng hàng hóa, thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh phục vụ người dân và du khách

Chủ động kiểm soát thị trường tại các địa bàn trọng điểm

Ngày 26.10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm kiểm tra, giám sát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, phục vụ chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya và Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn” năm 2026.

Dự kiến, vào dịp cuối tháng 10 và đầu tháng 11, Gia Lai sẽ đón lượng lớn người dân, vận động viên và du khách đến tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao.

Nhu cầu mua sắm, lưu trú, ăn uống và sử dụng dịch vụ tăng cao đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát thị trường, chủ động bình ổn giá cả, ngăn chặn tình trạng lợi dụng thời điểm lễ hội để tăng giá bất hợp lý hoặc kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Trước đó, từ ngày 20.10, Chi cục QLTT tỉnh đã ban hành kế hoạch cao điểm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, nắm bắt tình hình kinh doanh tại những địa bàn, cơ sở trọng điểm; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Ông Lê Hồng Hà, Chi Cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cho biết, toàn lực lượng được quán triệt triển khai nhiệm vụ theo phương châm “Quyết liệt - Kịp thời - Thực chất - Trọng tâm, trọng điểm - Chuẩn mực công vụ”, gắn với nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền - sản phẩm và rõ hiệu quả.

Qua đó, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ, đúng trọng tâm, nâng cao hiệu quả quản lý thị trường trong thời gian diễn ra các sự kiện.

Đáng chú ý, Chi cục đã thiết lập kênh điều hành trực tuyến 24/7, đồng thời bố trí lực lượng thường trực tại những khu vực tập trung đông người để chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Các Đội QLTT số 7, 11 và 12 được phân công trực chiến 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ và ngoài giờ hành chính, tại những địa bàn trọng điểm như Quảng trường Đại Đoàn Kết, khu vực núi lửa Chư Đang Ya, làng Ia Gri, các tuyến phố lễ hội và dọc cung đường chạy của vận động viên.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm kiểm tra, giám sát thị trường phục vụ chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch và thể thao năm 2026

Việc duy trì lực lượng thường trực nhằm tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phục vụ người dân và du khách.

Ngăn chặn tăng giá bất hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát giá cả và an toàn thực phẩm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bãi đỗ xe; đồng thời kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nước uống, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương phục vụ du khách.

Các tổ phản ứng nhanh được duy trì trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh qua đường dây nóng, hạn chế tình trạng vụ việc kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Song song với hoạt động kiểm tra, kiểm soát, từ ngày 26.10, lực lượng QLTT phối hợp với chính quyền địa phương và Ban Tổ chức các sự kiện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động các nhà hàng, cơ sở lưu trú và điểm kinh doanh dịch vụ ký cam kết không tăng giá bất hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ.

Trước đó, Đội QLTT số 11 đã chủ động xây dựng kế hoạch riêng từ ngày 22.10, tổ chức rà soát và vận động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phụ trách ký cam kết chấp hành quy định.

Để tạo thuận lợi cho người dân và du khách phản ánh những vấn đề phát sinh, số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chi cục QLTT và các đội quản lý địa bàn được công khai tại những khu vực tập trung đông người.

Chi cục cũng phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các mô hình kinh doanh chuẩn mực; đồng thời kịp thời công khai những trường hợp vi phạm nghiêm trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng tính răn đe và phòng ngừa chung.

Ông Lê Hồng Hà nhấn mạnh, các đội QLTT cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Bên cạnh lĩnh vực lưu trú, ăn uống, trông giữ xe và kinh doanh đặc sản, lực lượng chức năng cần đặc biệt chú trọng kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh thức ăn nhanh, thực phẩm đường phố - những loại hình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm khi lượng khách tăng cao trong dịp lễ hội.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, lực lượng QLTT Gia Lai hướng đến mục tiêu giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần để chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch và thể thao năm 2026 diễn ra an toàn, văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp với người dân và du khách.