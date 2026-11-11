Gia Lai siết chặt quản lý giá thuốc, thiết bị y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh

Trong đó, giao Sở Y tế theo dõi sát tình hình cung cầu, phân tích các yếu tố tác động đến giá, kịp thời phát hiện nguy cơ thiếu nguồn cung hoặc biến động giá bất thường để xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nhằm bảo đảm nguồn cung và kiểm soát giá các mặt hàng, dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai yêu cầu xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc lợi dụng biến động thị trường thuốc, vật tư y tế để tăng giá bất hợp lý.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Gia Lai hướng dẫn, đôn đốc rà soát nhu cầu sử dụng, lượng tồn kho, tiến độ mua sắm và khả năng cung ứng. Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo đảm đủ thuốc, thiết bị và vật tư y tế trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027, chú trọng thuốc thiết yếu, thuốc cấp cứu và các mặt hàng có nguy cơ thiếu hụt.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết, công khai giá và chấp hành quy định về giá đối với thuốc, thiết bị, vật tư y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý. Các trường hợp vi phạm, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý phải được kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế theo dõi, tổng hợp, phân tích diễn biến giá, đồng thời rà soát việc điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền của tỉnh và phối hợp cập nhật thông tin, dữ liệu giá theo quy định.

Sở Công Thương Gia Lai phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động lưu thông, kinh doanh thuốc, thiết bị và vật tư y tế. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý, gây gián đoạn nguồn cung.