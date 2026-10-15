Gia Lai: Siết chặt quản lý đào tạo lái xe, giám sát điều kiện an toàn xe tập lái

Phạt giáo viên để học viên tập lái vi phạm

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong tháng 10/2026, Đội CSGT đường bộ số 2 đã xử phạt hành chính một giáo viên dạy thực hành lái xe do để học viên chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước.

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (áo xanh) kiểm tra công tác dạy lái.

Trước đó, ngày 7/10, đơn vị tiếp nhận video do người dân phản ánh trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh ô tô biển kiểm soát 81A-643.xx, có gắn biển phụ "tập lái", chuyển làn bất ngờ trên đường Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp Công an xã Biển Hồ mời ông Đ.V.V (SN 1963, trú tại phường Thống Nhất), giáo viên hướng dẫn trên xe, đến làm việc.

Tại cơ quan chức năng, ông V xác nhận thời điểm trên đang hướng dẫn học viên thực hành lái xe trên đường; đồng thời thừa nhận học viên đã chuyển làn nhưng không bật đèn tín hiệu báo trước.

Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm đối với ông V về hành vi giáo viên dạy thực hành để học viên vi phạm quy định chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước. Mức phạt được áp dụng là 700.000 đồng.

Vụ việc cho thấy, bên cạnh kỹ năng điều khiển phương tiện của học viên, trách nhiệm giám sát và hướng dẫn của giáo viên có vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn khi xe tập lái lưu thông trên đường.

Chiếc ô tô gắn biển phụ Tập lái của Trường Cao đẳng Gia Lai trong vụ TNGT khiến một người tử vong hôm 28/9.

Chú trọng giám sát hoạt động dạy thực hành lái xe

Thực tế, xe tập lái khi lưu thông phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp, nhất là trên các tuyến đường đông phương tiện, có nhiều đường nhánh, khu dân cư và nút giao. Do đó, giáo viên cần hướng dẫn học viên nhận diện nguy cơ, nâng cao khả năng quan sát và xử lý tình huống.

Trong quá trình thực hành, giáo viên thường xuyên nhắc nhở học viên chú ý tại các ngã ba, ngã tư, khu đông dân cư và những đoạn đường có nguy cơ phát sinh tình huống bất ngờ.

Ông Đoàn Đức Mạnh, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe, Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai cho biết, trung tâm thường xuyên tổ chức hội nghị quán triệt, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và chất lượng đào tạo. Công tác kiểm tra được thực hiện định kỳ và đột xuất, tập trung vào hoạt động thực hành lái xe trên đường để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót. Trong khi đó, ông Phạm Xuân Bảo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai cho biết, trung tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, phân bổ thời gian thực hành lái xe trên đường theo quy định, kết hợp cả ban ngày và ban đêm. Việc bố trí thời gian hợp lý nhằm tránh tình trạng tổ chức thực hành gấp rút, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và an toàn giao thông.

Những ngày qua, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thực hành lái xe tại các cơ sở đào tạo. Các trung tâm được yêu cầu chú trọng quản lý phương tiện tập lái, giáo viên hướng dẫn và học viên trong quá trình tham gia giao thông.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng đội Sát hạch GPLX, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, nhiều vụ TNGT trên toàn quốc liên quan đến hoạt động dạy lái xe. Trong đó, có nhiều vụ TNGT chết người.

Nhằm tăng cường đảm bảo ATGT trong quá trình thực hành dạy và học lái, lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở giáo viên và học viên chấp hành quy định trong quá trình dạy, học thực hành.

Cụ thể, cơ sở đào tạo phải bảo đảm giáo viên khi dạy thực hành mang phù hiệu "Giáo viên dạy lái xe", mang theo giấy phép xe tập lái; học viên tập lái trên đường phải đeo phù hiệu "Học viên tập lái xe".

Cơ sở đào tạo cũng phải bố trí số lượng học viên phù hợp với khả năng đáp ứng về xe tập lái và giáo viên; Về xe tập lái yêu cầu ô tô phải có hệ thống phanh phụ được lắp đặt, bảo đảm hiệu quả phanh và bố trí bên ghế giáo viên dạy thực hành; xe tập lái trên đường còn phải có thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành của học viên. Đây là những yêu cầu nhằm tăng khả năng kiểm soát và bảo đảm an toàn trong quá trình tập lái.

Đối với giáo viên dạy thực hành, yêu cầu quan trọng là bảo đảm an toàn trong quá trình học thực hành lái xe của học viên. Quy định hiện hành cũng yêu cầu người tập lái ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái.

Cũng theo thượng tá Hải, để hạn chế nguy cơ tai nạn liên quan đến xe tập lái, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và tuyên truyền quy định về trật tự, ATGT.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, các cơ sở đào tạo cần nâng cao chất lượng hướng dẫn thực hành, đề cao trách nhiệm của giáo viên và ý thức chấp hành pháp luật của học viên, góp phần phòng ngừa TNGT ngay từ quá trình đào tạo lái xe.

Như Báo Xây dựng đưa tin, trưa 28/9, trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đô thị Pleiku, đoạn qua xã Gào (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải tập lái BKS 81C-242.xx của Trường Cao đẳng Gia Lai do học viên V.H.V (SN 2001, trú tại xã Đak Đoa) điều khiển, trên xe có giáo viên của nhà trường, lưu thông trên đường tránh theo hướng từ xã Bàu Cạn đến xã Ia Grai. Khi đến khu vực trên, xe tải tập lái va chạm với xe máy BKS 74F8-53xx do anh S.V (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện) điều khiển. Anh V đang đi từ đường đất trong khu vực rẫy cà phê ra đường tránh. Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải tập lái chạy hàng chục mét mới dừng hẳn. Anh V bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.