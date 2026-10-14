Gia Lai siết chặt quản lý, cấm tuyệt đối thu tiền dạy thêm trong nhà trường

Theo quy định của UBND tỉnh Gia Lai, hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh

Cấm cắt giảm chương trình chính khóa để “gợi ý” học thêm

Quy định của UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ, hoạt động dạy thêm, học thêm phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện của người học. Đáng chú ý, nghiêm cấm mọi hình thức ép buộc, vận động, gây áp lực trực tiếp hoặc gián tiếp đối với học sinh.

Các nhà trường và giáo viên không được cắt giảm nội dung, hạ thấp yêu cầu cần đạt hoặc tổ chức dạy học chính khóa không đầy đủ nhằm tạo nhu cầu học thêm.

Đồng thời, việc dạy thêm, học thêm không được làm ảnh hưởng đến chương trình, kế hoạch giáo dục, thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của học sinh, tuyệt đối không tổ chức dạy trước nội dung chương trình.

Đối với các hoạt động giáo dục văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tăng cường năng lực ngoại ngữ; giáo dục STEM/STEAM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, hướng nghiệp, kỹ năng sống và các nội dung giáo dục khác không thuộc nội dung chương trình các môn học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này.

Theo quy định của UBND tỉnh Gia Lai, hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh; kinh phí tổ chức do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Ngoài ra, nhà trường không được vận động, thỏa thuận hoặc chuyển thành khoản đóng góp bắt buộc của cha mẹ học sinh dưới bất kỳ tên gọi nào.

Đối với các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường, mức thu tiền học thêm phải được thỏa thuận giữa cơ sở và người học/phụ huynh. Cơ sở dạy thêm có trách nhiệm đăng ký kinh doanh và công khai minh bạch các thông tin về môn học, thời lượng, địa điểm, danh sách người dạy và mức thu tiền trước khi tuyển sinh; không được thu cao hơn mức đã công khai.

Các nghĩa vụ về thuế, hóa đơn, chứng từ tài chính phải thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Công khai đường dây nóng, xử lý nghiêm người đứng đầu

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai giao Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý thống nhất hoạt động dạy thêm, học thêm. Trong đó, Sở GD&ĐT có trách nhiệm công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và số điện thoại đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử của Sở để xử lý kịp thời các vụ việc nổi cộm, có dấu hiệu ép học sinh học thêm hoặc thu tiền trái quy định.

Tăng cường năng lực ngoại ngữ; giáo dục STEM/STEAM cho học sinh

UBND cấp xã cũng có trách nhiệm thiết lập và công khai đường dây nóng tại trụ sở hoặc cổng thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh của người dân trên địa bàn.

Về trách nhiệm xử lý vi phạm, hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục sẽ bị xem xét trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thu tiền dạy thêm trong trường trái quy định, ép buộc học sinh học thêm, buông lỏng quản lý giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường hoặc không xử lý, báo cáo vi phạm.

Quyết định của UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính và Thuế tỉnh phối hợp kiểm tra, thanh tra các điều kiện an toàn, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường.