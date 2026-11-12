Gia Lai siết chặt các biện pháp ứng phó mưa lũ

Các địa phương huy động lực lượng chủ động ứng phó tình huống mưa lũ có thể diễn biến phức tạp. (Ảnh: TRƯƠNG ĐỊNH)

Chủ động kiểm soát các điểm nguy hiểm

Chiều 12/11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại cuộc họp, mưa lớn tiếp tục xuất hiện ở khu vực phía đông và giữa tỉnh, nhất là vùng núi, thượng nguồn các sông khiến nước lũ dâng cao, đe dọa gây ngập sâu và chia cắt nhiều khu vực hạ du. Lúc 16 giờ ngày 12/11, mực nước sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa đạt 7,03m, vượt báo động II 0,03m; trong khi mực nước sông Hà Thanh tại trạm Diêu Trì lúc 15 giờ vẫn cao hơn báo động III 0,06m.

15 giờ chiều nay, toàn tỉnh đã sơ tán 175 hộ với 516 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm; khoảng 1.857 hộ dân bị ngập hoặc cô lập. Trong đó, phường Quy Nhơn Bắc có khoảng 1.605 hộ bị ngập, một số khu vực nước dâng từ 1,2-1,5m; xã Xuân An có 140 hộ với 431 nhân khẩu bị cô lập, xã Canh Liên có 67 hộ với 189 nhân khẩu bị chia cắt.

Công an, quân đội và lực lượng tại chỗ phối hợp kiểm tra, cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. (Ảnh: BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ DÂN SỰ XÃ VĨNH THỊNH)

Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương không chủ quan, lơ là, kể cả khi mưa giảm hoặc nước lũ tạm thời rút. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phải trực tiếp rà soát từng hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán, không chờ xảy ra sự cố mới triển khai. Các điểm sơ tán phải bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc men; quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Tại các ngầm tràn, cầu yếu và tuyến đường có nguy cơ bị chia cắt, lực lượng chức năng phải túc trực 24/24 giờ, phân công người trực, bàn giao ca cụ thể; tổ chức rào chắn, cảnh báo và kiên quyết không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm, vớt củi hoặc đánh bắt cá tại nơi nước chảy xiết. Các khu vực hạ du sông Kôn, sông Hà Thanh thuộc địa bàn Tuy Phước và Quy Nhơn được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ.

Ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu địa phương

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu thiếu trách nhiệm, lơ là, không tổ chức cảnh báo, chốt chặn và sơ tán người dân kịp thời, dẫn đến thiệt hại đáng tiếc do nguyên nhân chủ quan.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều khu vực dân cư đang chịu tác động trực tiếp của mưa lũ, trong khi nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt có thể thay đổi nhanh theo diễn biến thời tiết. "Chính quyền cơ sở phải nắm chắc địa bàn, xác định cụ thể những hộ dân cần di dời, không để xảy ra tình trạng cảnh báo chậm hoặc thiếu lực lượng kiểm soát tại các điểm nguy hiểm", ông Tuấn cho biết.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, nhu yếu phẩm trước nguy cơ nước lũ dâng cao. (Ảnh: TRƯƠNG ĐỊNH)

Tại xã Tuy Phước, nguy cơ mất an toàn không chỉ đến từ ngập lụt mà còn từ các sự cố công trình. Nước sông Hà Thanh dâng cao, chảy qua thân đê Vân Hội, tạo dòng xoáy, đe dọa an toàn tuyến đê và khu dân cư phía trong. Chính quyền địa phương đã huy động công an, quân đội, dân quân cùng người dân vận chuyển đất đá, đóng bao cát gia cố các vị trí xung yếu. Đây là điểm xung yếu thứ hai trên tuyến đê được phát hiện, xử lý; trước đó, một vị trí khác đã được gia cố xuyên đêm 11/11. Địa phương cũng sơ tán 23 hộ dân sống gần sông Hà Thanh đến nơi an toàn.

Từ thực tế này, tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp theo dõi chặt chẽ mực nước, điều tiết xả lũ các hồ chứa đúng quy trình, bảo đảm an toàn vùng hạ du; đồng thời kiểm tra các vị trí xung yếu trên tuyến đê Vân Hội. Diễn biến mưa lũ, mực nước sông, hồ chứa và nguy cơ lũ quét, sạt lở phải được cập nhật thường xuyên để thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân, nhất là tại lưu vực sông Hà Thanh, khu vực Vân Canh, hạ du sông Kôn, sông Ba.

Bảo đảm an toàn hạ tầng và đời sống người dân

Cùng với công tác sơ tán, cảnh báo, tỉnh yêu cầu kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng thiết yếu. Sở Xây dựng khẩn trương rà soát hệ thống cầu, đường, tập trung vào quốc lộ 1D, đường vào làng Canh Tiến và cầu Suối Bà Lương.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông ở Gia Lai bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại. (Ảnh: NGUYỄN THỌ)

Tại xã Canh Vinh, mưa lũ làm sập hai bên mố cầu Bà Lương trên tuyến quốc lộ 19C khiến giao thông qua khu vực phải tạm dừng để bảo đảm an toàn. Một số tuyến đường ở An Lão, Canh Liên, Vân Canh cũng bị sạt lở, ngập sâu hoặc chia cắt. Đối với vị trí sạt lở trên quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam, Sở Xây dựng phối hợp địa phương đánh giá nguyên nhân, rà soát tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép để có biện pháp xử lý, khắc phục lâu dài.

Ngày 12/11, toàn tỉnh Gia Lai có 16.783 học sinh nghỉ học do điều kiện đi lại và tổ chức dạy học chưa bảo đảm an toàn. Ngành giáo dục tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh kế hoạch. Ngành công thương bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, xăng dầu; phối hợp với ngành điện khắc phục sự cố, ưu tiên các khu vực bị cô lập...

Theo dự báo, từ chiều tối 12/11 đến sáng 13/11, khu vực phía đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn có thể giảm dần từ trưa 13/11, song nguy cơ ngập lụt, sạt lở và chia cắt vẫn còn.

Trước diễn biến đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, duy trì lực lượng ứng trực, thực hiện nghiêm phương án phòng, chống thiên tai. Trong đó, trách nhiệm của chính quyền cơ sở là trực tiếp kiểm soát các điểm nguy hiểm, bảo đảm người dân được cảnh báo và sơ tán kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.