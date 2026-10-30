Gia Lai sẽ xử nghiêm hành vi 'bán thầu' khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Nhà thầu huy động nhân vật lực thi công

Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo nhà thầu thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku bố trí nhân lực, thiết bị đầy đủ, tổ chức thi công hợp lý trên công trường (tăng cường ba ca, bốn kíp, nhiều mũi thi công), bám sát kế hoạch tiến độ thi công chi tiết được phê duyệt.

Đồng thời, kịp thời điều chỉnh, bổ sung để bù tiến độ nếu có chậm trễ, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đáp ứng yêu cầu thời gian hoàn thành, theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tất cả các nhà thầu tập trung, khẩn trương trên toàn cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đặc biệt, tại dự án thành phần 2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng lưu ý các nhà thầu thi công xây dựng khoan hầm phải tập trung đầy đủ nhân lực thiết bị, khắc phục khó khăn, sớm tiếp cận cửa hầm và tiến hành thi công khoan hầm để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án, nhất là các mỏ cát, mỏ đá. Phải đảm bảo hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục, được cấp phép trước khi tiến hành khai thác. Các mỏ vật liệu đã cấp cho dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku chỉ được sử dụng phục vụ thi công cho dự án. Không được sử dụng cho các công trình khác khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Phó chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban QLDA khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các nhà thầu (kể cả các nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ) chưa triển khai thi công ngoài hiện trường, hoặc bố trí nhân lực, thiết bị chưa phù hợp với hồ sơ dự thầu.

"Yêu cầu khẩn trương triển khai thi công ngay. Nếu nhà thầu không chấp hành thi xử lý vi phạm theo quy định, báo cáo UBND tỉnh. Lưu ý xử lý nghiêm các nhà thầu có hành vi "bán thầu" với bất kỳ hình thức nào (nếu có). Ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra vi phạm mà không được xử lý kịp thời", ông Hoàng chỉ đạo.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban QLDA thực hiện nghiêm công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng đối với các hạng mục công trình xây dựng, giá thành sản phẩm, các trang thiết bị phục vụ dự án, đảm bảo an toàn lao động và ATGT. Quản lý chặt chẽ vật tư, vật liệu, trang thiết bị đầu vào, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng. Chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai dự án.

Đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, đã yêu cầu Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh chỉ đạo nhà thầu thi công dự án khẩn trương rà soát, kịp thời khắc phục, sửa chữa hư hỏng các tuyến đường phục vụ thi công, đảm bảo giao thông êm thuận, an toàn và thông suốt, nhất là trong mùa mưa năm 2026.

Lãnh đạo UBNT tỉnh Gia Lai yêu cầu các nhà thầu chủ động đảm bảo an toàn khi thi công dự án trong mùa mưa.

Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu thi công có liên quan chủ động phối hợp, đồng hành với địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Trong thời điểm đã bước vào mùa mưa, các nhà thầu phải kiểm tra, rà soát khơi thông dòng chảy tại các công trình thoát nước, đường công vụ... để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2026.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng nội bộ để đảm bảo chất lượng. Chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ vật tư; vật liệu đầu vào phải đảm bảo đạt chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Ông Hoàng giao UBND các xã có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; chủ động phối hợp nắm bắt thông tin, giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, khiếu nại, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu UBND xã Hra, UBND xã Bình Khê chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h, mặt đường bằng bê tông nhựa. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 43.734 tỷ đồng, gồm 42.484 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 1.250 tỷ đồng ngân sách địa phương. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029. Dự án được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng; dự án thành phần 2 dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng; dự án thành phần 3 dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng.