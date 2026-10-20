Gia Lai sẽ tổng kiểm tra sắp xếp trường lớp, bổ nhiệm cán bộ

Sau sắp xếp, nguyên hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ làm giáo viên.

Chiều 20/10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở GD&ĐT công bố thông báo về vụ việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam sau khi cơ quan có thẩm quyền có kết luận cuối cùng, nhằm thông tin rộng rãi đến các cơ quan báo chí.

Lãnh đạo tỉnh đồng thời yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát toàn diện quá trình sắp xếp trường lớp và bố trí các chức danh để kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu.

Trước đó, Sở GD&ĐT Gia Lai đã báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Theo kết quả kiểm tra, UBND phường Quy Nhơn Nam đã xây dựng đề án, phương án nhân sự, rà soát và ban hành quyết định bố trí, bổ nhiệm viên chức tại 6 cơ sở giáo dục sau khi sắp xếp từ 13 trường xuống còn 6 trường.

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng, sau sắp xếp trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, bà Đ.T.T.H, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Dũng, được bố trí giữ chức vụ Hiệu trưởng.

Trong khi đó, bà H.T.H.T, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng và bà M.H.T.Q, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, được bố trí làm giáo viên. Đáng chú ý, trường sau sắp xếp vẫn có vị trí Phó Hiệu trưởng, đồng thời có trường hợp Phó Hiệu trưởng thuộc nhóm trường khác được điều động, bố trí giữ chức vụ này tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Theo Sở GD&ĐT Gia Lai, hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ bảng đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn và thứ tự ưu tiên của bà H.T.H.T, bà M.H.T.Q với những người được bố trí làm Phó Hiệu trưởng. Do đó, Sở đề nghị UBND phường bổ sung căn cứ lựa chọn và tài liệu chứng minh việc lựa chọn nhân sự.

Tại Trường THCS Quang Trung, bà C.T.H.N, nguyên Hiệu trưởng trước khi sắp xếp, còn 21 tháng công tác đến tuổi nghỉ hưu nhưng sau sắp xếp được bố trí làm giáo viên, trong khi trường vẫn bố trí các chức danh Phó Hiệu trưởng.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường làm rõ căn cứ không tiếp tục bố trí chức vụ quản lý đối với bà C.T.H.N; đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian công tác còn lại, phương án bố trí Phó Hiệu trưởng và chính sách áp dụng theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP. Việc xem xét phải căn cứ các quy định liên quan, không suy đoán quyền đương nhiên được bổ nhiệm chỉ từ thời gian công tác còn lại.

Đối với Trường THCS Ngô Mây, ông N.A.V, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, còn 2 năm 10 tháng công tác; bà N.T.T.H, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, còn 11 tháng công tác. Trong đó, ông N.A.V có nguyện vọng nghỉ chế độ.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường rà soát, giải trình riêng đối với từng trường hợp về điều kiện, tiêu chuẩn, nguyện vọng, khả năng bố trí chức vụ quản lý và chế độ, chính sách tương ứng. Việc giải quyết nguyện vọng nghỉ chế độ (nếu có) phải căn cứ hồ sơ, đối tượng và điều kiện theo quy định.

Bên cạnh công tác bố trí cán bộ quản lý, Sở GD&ĐT Gia Lai cũng yêu cầu UBND phường Quy Nhơn Nam làm rõ việc bố trí hai viên chức kế toán tại Trường Tiểu học Kim Đồng sau sắp xếp.