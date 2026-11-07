Gia Lai sẽ kiểm tra đột xuất cơ sở đào tạo có thí sinh phải sát hạch GPLX nhiều lần

Ngày 7/11, UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản về việc tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe và bảo đảm trật tự ATGT. Trong đó, giao Sở Xây dựng chỉ đạo các cơ sở đào tạo chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của giáo viên trong quá trình đào tạo. Chủ động hướng dẫn, kiểm tra, rà soát việc thực hiện chương trình, giáo trình, kế hoạch đào tạo, điều kiện giáo viên, xe tập lái, sân tập lái, tuyến đường tập lái.

Gia Lai yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, cấp GPLX.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở đào tạo có tỷ lệ thí sinh sát hạch đạt thấp (dưới 50%); có thí sinh phải sát hạch nhiều lần; có phản ánh về chất lượng đào tạo hoặc vi phạm quy định về đào tạo; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, khai thác, đối chiếu dữ liệu trên thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe; giám sát đào tạo lái xe với kế hoạch đào tạo, giáo viên, xe tập lái và thực tế giảng dạy; yêu cầu khắc phục sai lệch, bảo đảm dữ liệu trung thực, đầy đủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh nâng cao chất lượng công tác sát hạch, cấp GPLX, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định. Phối hợp với Sở Xây dựng chia sẻ kết quả sát hạch theo từng cơ sở đào tạo, nhất là cơ sở có tỷ lệ đạt dưới 50% hoặc có nhiều thí sinh sát hạch nhiều lần. Trao đổi thông tin vi phạm, tai nạn liên quan đến xe tập lái, giáo viên và thông tin cần thiết về người lái xe sau đào tạo theo quy định để phục vụ đánh giá chất lượng đào tạo.

Khi phát hiện giấy khám sức khỏe của người đăng ký dự sát hạch có dấu hiệu không hợp lệ, thông báo bằng văn bản cho Sở Y tế để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự ATGT của xe tập lái, giáo viên và người học lái xe.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Thanh tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng đào tạo và an toàn trong quá trình dạy học. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo đúng lưu lượng, địa điểm, hạng GPLX ghi trong giấy phép đào tạo lái xe. Bố trí số lượng học viên học thực hành không vượt quá khả năng đáp ứng về xe tập lái và giáo viên. Tổ chức đào tạo đủ nội dung, thời gian, quãng đường và đúng chương trình, tuyến đường. Tổ chức đào tạo lái xe ô tô trên đường bảo đảm mỗi phiên học thực hành lái xe không quá 4 giờ, khoảng cách giữa 2 phiên học liên tiếp tối thiểu 15 phút, tổng thời gian các phiên học trong ngày không quá 10 giờ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, công tác đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh đã được các sở, ngành, địa phương quan tâm phối hợp, triển khai thực hiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT và giảm thiểu tai nạn trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh, kết quả sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2026 đến ngày 12/9/2026, tỷ lệ thí sinh đạt, được cấp GPLX so với số thí sinh tham dự còn thấp (55,52%), cho thấy công tác đào tạo lái xe phải được rà soát, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng.