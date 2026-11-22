Theo kế hoạch, Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra chiều ngày 8/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là hoạt động do địa phương chủ trì tổ chức trong ba ngày diễn ra ISOM.

Tại hội nghị, Gia Lai sẽ giới thiệu môi trường đầu tư và định hướng phát triển của tỉnh. Sở Tài chính được giao chuẩn bị danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư để doanh nghiệp có thể tìm hiểu từng cơ hội và lựa chọn dự án phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của mình.

Gia Lai kỳ vọng mở rộng hợp tác với doanh nghiệp từ các nền kinh tế APEC, qua đó thu hút thêm nguồn lực đầu tư để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, logistics, năng lượng tái tạo và kinh tế số là những lĩnh vực Gia Lai muốn mở rộng hợp tác với nhà đầu tư quốc tế. Riêng với kinh tế biển, tỉnh chú trọng giới thiệu tiềm năng phát triển cảng biển, dịch vụ logistics và hạ tầng du lịch cao cấp.

Gia Lai yêu cầu chương trình xúc tiến đầu tư có điểm nhấn, phù hợp với sự tham dự của các đại biểu quốc tế. Qua hội nghị, tỉnh kỳ vọng mở rộng hợp tác với doanh nghiệp từ các nền kinh tế APEC, qua đó thu hút thêm nguồn lực đầu tư để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

ISOM diễn ra tại Gia Lai trong 3 ngày (7 - 9/12), dự kiến quy tụ khoảng 350 - 400 đại biểu trong nước và quốc tế. Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 điều phối chương trình chung. Ngoài hội nghị xúc tiến đầu tư, Gia Lai phụ trách chương trình tham quan và các hoạt động triển lãm, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp bên lề ISOM.

Ngày 7/12, chương trình mở đầu tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với hội thảo chuyên đề về các ưu tiên của Năm APEC 2027.

Sáng 8/12, Gia Lai tổ chức ba tuyến tham quan, gồm hai tuyến dành cho đại biểu và một tuyến riêng cho các trưởng đoàn quan chức cao cấp APEC. Tỉnh yêu cầu khảo sát từng tuyến, kiểm tra điều kiện đón khách tại các điểm dừng và tập huấn hướng dẫn viên phục vụ các đoàn quốc tế.

Trưa cùng ngày, các quan chức cao cấp APEC dự phiên họp hẹp. Buổi chiều, bên cạnh hội nghị xúc tiến đầu tư của Gia Lai, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh còn có cuộc họp không chính thức của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC.

Sáng 9/12, các đại biểu dự phiên toàn thể ISOM tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Cuộc họp báo công bố kết quả hội nghị dự kiến diễn ra vào buổi chiều.

Để phục vụ các đoàn trong thời gian hội nghị, Sở Xây dựng được giao rà soát các tuyến đường đưa đón khách, đặc biệt là những đoạn có nguy cơ ngập nước. Tỉnh cũng yêu cầu nghiên cứu đề xuất tăng tần suất chuyến bay đến Gia Lai và xây dựng phương án bố trí xe điện miễn phí tại các khách sạn khi đại biểu có nhu cầu.

Các sản phẩm đặc trưng của Gia Lai sẽ được giới thiệu tới đại biểu ngay tại Cảng hàng không Phù Cát. Sở Công Thương phụ trách rà soát chất lượng hàng hóa, cách trưng bày tại sân bay và tìm địa điểm phù hợp cho những đại biểu muốn tham quan, mua sắm. Tại gian hàng giới thiệu sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh yêu cầu chọn hàng có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng và ưu tiên bao bì làm từ vật liệu thân thiện với môi trường.

Với thông điệp “Gia Lai: Điểm đến kết nối châu Á - Thái Bình Dương”, tỉnh sẽ giới thiệu nghệ thuật bài chòi, cồng chiêng Tây Nguyên cùng các làng nghề, danh thắng và ẩm thực địa phương. Các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và đơn vị văn hóa, nghệ thuật của tỉnh cũng sẽ tham gia đón tiếp, phục vụ các đoàn đại biểu.