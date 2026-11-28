Tạo lợi thế thu hút nhà đầu tư thứ cấp

Thông tin tại cuộc họp báo ngày 27/11, ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính) tỉnh Gia Lai cho biết, trong khuôn khổ các sự kiện của Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp (ISOM) APEC 2027, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vào chiều 8/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn).

Ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính) tỉnh Gia Lai, chia sẻ thông tin tại họp báo.

Với quy mô dự kiến hơn 1.200 đại biểu, hội nghị lần này tập trung giới thiệu các chính sách ưu đãi, điều kiện và cơ hội đầu tư, trong đó chú trọng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng nhà máy, tổ chức sản xuất tại Gia Lai.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai sẽ công bố 10 chính sách đột phá về thu hút đầu tư, bao quát các giai đoạn từ khảo sát, lựa chọn địa điểm đến xây dựng và vận hành dự án.

Đáng chú ý, mức giá thuê hạ tầng ưu đãi tại các cụm công nghiệp áp dụng riêng trong năm 2027 sẽ được giới thiệu nhằm tăng sức cạnh tranh của địa phương trong thu hút doanh nghiệp sản xuất.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính và các điều kiện hưởng ưu đãi, Gia Lai sẽ cung cấp thông tin về khả năng tiếp cận đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu phục vụ triển khai dự án.

Với lợi thế kết nối vùng nguyên liệu Tây Nguyên với hệ thống cảng biển duyên hải miền Trung, tỉnh cũng chú trọng giới thiệu điều kiện hạ tầng giao thông, logistics và khả năng giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, nhất là đối với các doanh nghiệp chế biến, sản xuất phục vụ xuất khẩu.

Các hình thức hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nghề, chính sách dành cho chuyên gia, người nước ngoài và người lao động tại các dự án, khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng nằm trong nội dung dự kiến công bố.

Gần 225.000 tỷ đồng vốn đăng ký hợp tác đầu tư

Tại hội nghị, Gia Lai dự kiến công bố danh mục 100 dự án ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) với tổng vốn đăng ký 224.999 tỷ đồng, tương đương gần 8,65 tỷ USD.

Năm 2027, Gia Lai chú trọng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng nhà máy, tổ chức sản xuất. Ảnh minh hoạ.

Năng lượng dẫn đầu với 39 dự án, tiếp đến là nông, lâm nghiệp và thủy sản với 28 dự án. Hai lĩnh vực này chiếm hơn hai phần ba danh mục dự kiến ký kết. Thương mại, dịch vụ và du lịch có 17 dự án, số còn lại thuộc các lĩnh vực công nghiệp, bất động sản, kinh tế đô thị và xây dựng hạ tầng.

Cùng với đó, tỉnh dự kiến công bố danh mục 196 dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 135.154 tỷ đồng. Công nghiệp chiếm số lượng lớn nhất với 60 dự án, tiếp đến là năng lượng với 54 dự án, nông, lâm nghiệp và thủy sản với 32 dự án.

Khoảng 40 dự án tiêu biểu sẽ được lựa chọn để trao văn bản tại hội nghị, dự kiến gồm 20 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 20 dự án được trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Bên cạnh thu hút nguồn lực phát triển công nghiệp, năng lượng và hạ tầng, Gia Lai còn tận dụng dịp này để kết nối đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu cho những ngành hàng có thế mạnh của địa phương.

Theo chương trình dự kiến, các chuyên gia kinh tế, đại diện hiệp hội và doanh nghiệp trong, ngoài nước sẽ trao đổi về vị thế của Gia Lai trong không gian kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, lợi thế thu hút đầu tư và cơ hội tiếp cận thị trường châu Âu; phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn phục vụ xuất khẩu, phát huy vai trò của ngoại giao nhân dân trong kết nối đối tác, tạo động lực đầu tư mới cho địa phương.

Bên lề hội nghị, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và trình diễn nghề truyền thống sẽ tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất trực tiếp giới thiệu sản phẩm, kết nối với nhà phân phối và đối tác lữ hành trong nước, quốc tế.

Ông Trần Đình Hiệp - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai, thông tin về Hội nghị ISOM APEC 2027.

Việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư đúng dịp đại diện 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng nhiều tổ chức quốc tế có mặt tại Quy Nhơn là cơ hội để Gia Lai giới thiệu môi trường kinh doanh, những chính sách ưu đãi và các dự án cụ thể tới cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Gia Lai mở đầu chuỗi hoạt động Năm APEC 2027 Theo ông Trần Đình Hiệp - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai, Hội nghị ISOM APEC 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9/12 tại Quy Nhơn. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động của Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Hội nghị là dịp để các quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế thành viên APEC thảo luận về những định hướng, ưu tiên hợp tác, tạo tiền đề xây dựng chương trình nghị sự cho năm chủ nhà. Hội thảo chuyên đề về các ưu tiên Năm APEC 2027 dự kiến thu hút 350 - 400 đại biểu, với 25 diễn giả trong nước và quốc tế, tập trung vào ba định hướng: nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống người dân. Gắn với sự kiện này, Gia Lai tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 vào tối 6/12 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 vào chiều 8/12.