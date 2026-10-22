Gia Lai sẽ có thêm khu du lịch hơn 2.360 tỷ tại núi Phương Mai

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 761/QĐ-BQL chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai tại phường Quy Nhơn Đông, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Một góc Khu kinh tế Nhơn Hội. (Ảnh: Gialai.gov.vn)

Dự án có tổng chi phí thực hiện hơn 2.364 tỷ đồng, diện tích quy hoạch khoảng 29,67 ha. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt ngày 24/8/2026, dự án có quy mô 370 căn, gồm 226 căn khách sạn và 144 căn biệt thự du lịch. Các công trình có chiều cao từ 1 - 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 24,89%. Dự án hướng đến hình thành khu du lịch, nghỉ dưỡng với nhiều loại hình lưu trú và dịch vụ, phục vụ khách trong nước và quốc tế.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong vòng 60 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư. Trong đó, thời gian hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng không quá 12 tháng.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ tiến độ triển khai. Trường hợp vi phạm tiến độ theo quy định, dự án có thể bị xem xét thu hồi, đồng thời xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai và tài chính.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trúng đấu giá không được chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc quyền sử dụng đất của dự án dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

Theo quy hoạch, phần diện tích dành cho khu du lịch khoảng 28,99 ha; khoảng 0,68 ha còn lại được bố trí để mở rộng tuyến đường tiếp cận khu vực. Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư hoàn thành tuyến đường này và bàn giao cho Nhà nước quản lý theo quy định.

Cùng trong tháng 10/2026, Gia Lai liên tiếp ghi nhận các dự án quy mô lớn được chấp thuận đầu tư, trải rộng từ hạ tầng khu công nghiệp đến dịch vụ y tế.

Cách đây vài ngày, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2, quy mô 384,06 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.355 tỷ đồng.

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên làm nhà đầu tư, dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến quý III/2030. Trong tổng vốn đầu tư, vốn góp của nhà đầu tư hơn 653 tỷ đồng, phần vốn huy động hơn 3.701 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tỉnh chấp thuận hai dự án y tế gồm Bệnh viện đa khoa An Nhơn Đông và Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn, với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 10/2026, tỉnh này cũng thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Hải - Điểm số 3, nay thuộc phường Quy Nhơn Đông.

Dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện hơn 890 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 203 tỷ đồng. Khu đất có diện tích hơn 10,9 ha, hiện trạng gồm đất đồi núi, đất thổ mộ do Nhà nước quản lý và đất thuộc khu quy hoạch tái định cư do Nhà nước quản lý hoặc hộ dân đang sử dụng.

Ở phân khúc đô thị, tháng 8/2026, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam đường Hùng Vương tại phường Quy Nhơn Bắc. Dự án có diện tích gần 70 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 19.310 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 19.450 người.

Được biết, Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội, nơi Gia Lai đang triển khai điều chỉnh quy hoạch tại nhiều phân khu. Trước đó, ngày 27/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1664/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai đến năm 2050. Theo quy hoạch, Khu kinh tế Nhơn Hội được định hướng trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Gia Lai và khu vực. Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 14.308 ha, gồm phần trên bán đảo Phương Mai khoảng 12.000 ha thuộc địa phận phường Quy Nhơn Đông và phần thuộc địa giới hành chính xã Canh Vinh khoảng 2.308 ha. Thời hạn quy hoạch được chia thành giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2050.