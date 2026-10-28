Gia Lai sẽ bắn pháo hoa tại Đêm hội cồng chiêng

Ngày 28/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng”, thuộc khuôn khổ Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Tây Hồ, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị, tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai chặt chẽ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, tuyệt đối an toàn phòng chống cháy nổ, đồng thời tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng pháo.

Gia Lai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Đêm hội cồng chiêng tối 7/11. Ảnh Bình An

Theo kế hoạch, Đêm hội cồng chiêng diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku. Chương trình là một trong những điểm nhấn của Festival, với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, màn trình diễn và giao lưu cồng chiêng của các đoàn nghệ nhân.

Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận. Sự kiện dự kiến quy tụ gần 1.500 nghệ nhân, thợ thủ công, trong đó có 280 người đến từ 10 tỉnh, thành phố và hơn 1.200 người của Gia Lai.

Bên cạnh Đêm hội cồng chiêng, Festival còn có lễ hội đường phố dự kiến tổ chức ngày 6/11, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn nhạc cụ dân tộc và trải nghiệm du lịch tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya.

Các hoạt động góp phần giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đồng thời quảng bá cảnh quan, tiềm năng du lịch của Gia Lai đến người dân và du khách.