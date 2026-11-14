Gia Lai sẽ bắn đồng loạt 50 quả pháo hoa tại sân Pleiku khi kết thúc “chung kết” giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar

U23 Việt nam - trước trận "chung kết"- Ảnh HAGL ↵

Sau khi kết thúc trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore, vào lúc 19h tối nay (14-11), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng, được cho là trận “chung kết” khi gặp U23 Qatar tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Đây được xem là trận đấu gay cấn, nhưng sẽ là hấp dẫn nhất, hay nhất trong các trận đấu đã diễn ra. Kết quả trận đấu sẽ quyết định ngôi vô địch, khi U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh đã thắng liên tiếp hai trận ban đầu, nhất là trận thắng đậm U23 Thái Lan không gỡ 3-0, lại đấu trên sân nhà, sân Pleiku – Gia Lai có tỷ lệ người đam mê, cổ vũ và xem rất đông, nên có lợi rất lớn.

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm với tinh thần quyết đấu, quyết thắng- Ảnh Minh Vỹ

Tổng kết số điểm đến nay sau hai loạt đấu, U23 Qatar có 4 điểm sau khi thắng U23 Thái Lan 2-1, hòa U23 U23 Singapore 0-0. Trong khi đó U23 Việt Nam có đến 6 điểm, sau hai trận toàn thắng, đang dẫn đầu bang xếp hạng.

Với thành tích này, nếu thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần kết quả hòa trước U23 Qatar là đăng quang cup vô địch.

Đội tuyển U23 Việt Nam tự tin bước vào trận "chung kết" - Ảnh HAGL

Cùng với niềm vui của người hâm mộ khu phố Nguyễn An Ninh, anh Nguyễn Ngọc Mai một doanh nhân thành đạt, vui tính, yêu và mê bóng đá cho biết: Có mặt theo dõi các trận đấu trên sân Pleiku- Gia Lai, chúng tôi thấy càng chơi, các cầu thủ 23 Việt Nam có có nhiều kinh nghiệm hơn, gắn bó các tuyến chặt chẽ và phong độ đang lên cao.

Tiền đạo trẻ, tài năng Nguyễn Minh Tâm (cao 1,81m), trưởng thành từ “lò đào tạo bóng đá trẻ HAGL”, cầu thủ đã làm cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan “nước mắt chảy ròng” và một đêm mất ngủ trong trận đầu ra quân gặp U23 Việt Nam. Hy vọng trận “chung kết” tối nay Minh Tâm sẽ cùng các đồng đội của mình hướng đến chiến thắng trọn vẹn để đáp lại tình cảm của người hâm mộ cả nước nói chung, Gia Lai và phố núi Pleiku nói riêng.

Niềm vui của người hâm mộ Pleiku trước thành tích đạt được của U23 Việt Nam- Ảnh HAGL ↵

Cùng dự buổi gặp mặt nâng cốc chúc mừng U23 chiến thắng tối hôm nay, anh Nguyễn Đức Thắng ở phường An Phú, thầy giáo Nguyễn Thái Hoàng, Linh Quang, Ngọc An, Thanh Oanh, Như Hướng…ở đường Nguyễn An Ninh – phường Diên Hồng cùng góc nhìn và chia sẻ: Ngược dòng lịch sử ở cấp độ ở cấp độ U23, đội bóng Tây Á U23 Qatar từng thua U23 Việt Nam tại bán kết giải U23 Chấu Á năm 2018, thời điểm mà đội tuyển U23 Việt Nam làm nên kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng”.

Ở giải U23 quốc tế đang diễn ra tại Gia Lai, chúng tôi thấy chúng tôi thấy U23 Qatar mạnh hơn so với các đội tuyển U23 cùng tham gia. Khi họ đã hòa 0-0 với U23 Singapore trong trận ra quân. Sau đó họ thắng U23 Thái Lan 2-1 ở lượt trận thứ nhì. Nếu cứ đá như vậy thì chuyện thắng đội tuyển U23 Việt Nam vào lúc này không phải chuyện dễ. Trong lúc đó tinh thần thi đấu, phong độ hiện hữu của các cầu thủ U23 Việt Nam như hiện nay, chúng tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ chiến thắng.

Trận “chung kết” vào tối 14-11 hôm nay của Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026, cả U23 Việt Nam và U23 Qatar đều khát khao chiến thắng.

Người hâm mộ khu phố Nguyên An Ninh- phố núi đang cổ vũ cho U23 Việt Nam

Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất để vươn tới chiếc cúp Gia Lai VTV Cup 2026 là tinh thần thi đấu, bản lĩnh và lòng quyết tâm chiến thắng. Tính quyết liệt của các cầu thủ U23 Việt Nam cùng với sự sẵn sàng ra sân và cống hiến hết mình chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt để chiến thắng ở cầu thủ trẻ đất Việt là rất cao và hy vọng U23 Việt Nam sẽ chiến thắng U23 Qatar.

Hiện tại trên sân Pleiku đã chứng kiến bầu không khí cuồng nhiệt trận đấu “chung kết” của đội chủ nhà gặp U23 Qatar. Khắp các cung đường phố núi đều reo vui các câu chuyện và khẩu hiệu: Việt Nam chiến thắng! U23 Việt Nam chiến thắng!

Điều đặc biệt hôm nay là ngoài xem bóng đá, ăn mừng bóng đá, gọi tên cầu thủ, gọi tên chiến thắng, người hâm mộ Gia Lai còn có dịp chứng kiến một màn ăn mừng đặc biệt được cấp ủy – chính quyền địa phương và Tập đoàn HAGL chuẩn bị dành cho U23 Việt Nam lẫn U23 Qatar, Thái Lan và Singapore.

Theo kế hoạch, ngay sau khi trận đấu kết thúc, lễ bế mạc và trao Cúp vô địch diễn ra, màn bắn pháo hoa sẽ được tổ chức tại sân Pleiku- Gia Lai.

Bà con đồng báo các dân tộc ở Gia Lai chúc mừng các dội tuyển U23 về dự Gia Lai VTV cup năm 2026- Ảnh Minh Vỹ ↵

Cái lạ, cái hay, hấp dẫn nhất của chương trình là 50 quả pháo hoa được bắn đồng loạt, do Tập đoàn HAGL tài trợ. Màn trình diễn pháo hoa hứa hẹn tạo nên không khí sôi động, khép lại một đêm bóng đá hay, hấp dẫn, dệ nhớ, dệ thương tại phố núi.

Hoạt động này không chỉ là chương trình chào mừng giải đấu mà còn thể hiện tình cảm, niềm đam mê, sự cổ vũ nhiệt thành của người dân Gia Lai nói chung, phố núi Pleiku nói riêng dành cho các đội tham dự, đặc biệt các cầu thủ trẻ tài năng của đất Việt, của Thái Lan, Singapore và Qatar./.