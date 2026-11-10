Gia Lai: Sạt lở đèo Nha Sam, phong tỏa tuyến đường độc đạo vào làng có 178 hộ dân

Ngày 10/11, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh (Gia Lai) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, khu vực đỉnh đèo Nha Sam trên tuyến đường nối thôn Canh Hiệp với làng Canh Tiến - nơi có 178 hộ dân sinh sống - xuất hiện tình trạng sạt lở mái taluy. Đất đá từ sườn núi rơi xuống, vùi lấp mương thoát nước và tràn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Nước mưa từ trên núi đổ xuống kéo theo đất đá khiến nguy cơ sạt lở tại khu vực đèo tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, địa phương đã thông báo, dựng rào chắn và cấm người dân, phương tiện qua lại để phòng ngừa tai nạn.

Hiện xã bố trí lực lượng túc trực tại hai đầu đèo, tổ chức chốt chặn, cảnh giới, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Sáng 10/11, lãnh đạo UBND xã Canh Vinh cũng trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông.

Đèo Nha Sam là tuyến đường độc đạo dẫn vào làng Canh Tiến, khu dân cư nằm giữa núi rừng hiểm trở. Việc tuyến đường bị phong tỏa khiến giao thông ra vào làng gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Trước nguy cơ giao thông bị chia cắt kéo dài, chính quyền địa phương đã chủ động chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm để đảm bảo đời sống người dân trong nhiều ngày. Theo ông Hòa, nguồn gạo hỗ trợ người dân cũng đã được địa phương triển khai trong dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vừa qua.

Video: Sạt lở tại lở đèo Nha Sam (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai).

Làng Canh Tiến hiện có 178 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Ba Na và Chăm, sinh sống bằng nghề chăn nuôi và sản xuất nương rẫy. Trước khi tuyến đường qua đèo Nha Sam được mở, người dân phải đi xuồng hơn 10km qua hồ Núi Một hoặc băng rừng, vượt đèo trong nhiều giờ mới có thể kết nối với bên ngoài. Tuyến đường qua đèo Nha Sam được đưa vào sử dụng đã góp phần rút ngắn thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vì vậy, việc tuyến đường bị ảnh hưởng bởi sạt lở, phải tạm thời phong tỏa trong những ngày mưa lớn đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về đảm bảo an toàn giao thông và chủ động các phương án phục vụ đời sống người dân.