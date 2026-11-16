Gia Lai: Sắp khởi công hai dự án năng lượng tái tạo hơn 2.181 tỷ đồng

Tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng cho lễ khởi công hai dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn là Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông và Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn. Với tổng công suất thiết kế 84,5 MW, hai dự án được kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo, đồng thời bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia.

Theo kế hoạch, ngày 18/11, Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn và Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bàu Cạn sẽ tổ chức khởi công hai dự án tại xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai. Tổng vốn đầu tư của hai dự án hơn 2.181 tỷ đồng, sản lượng điện dự kiến gần 170 triệu kWh mỗi năm khi đi vào vận hành.

Trong đó, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông do Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Bàu Cạn và xã Gào. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng, công suất thiết kế 49,5 MW, gồm 8 trụ turbine gió, trong đó có 6 turbine công suất 6,25 MW và 2 turbine công suất 6 MW.

Theo thiết kế, nhà máy dự kiến đạt sản lượng khoảng 110,16 triệu kWh điện mỗi năm. Dự án sử dụng tổng diện tích đất khoảng 29,12 ha, hướng đến mục tiêu khai thác nguồn năng lượng gió để sản xuất điện, bổ sung nguồn cung và góp phần đa dạng hóa cơ cấu năng lượng tại địa phương.

Song hành với điện gió là Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn do Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bàu Cạn làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 613 tỷ đồng, công suất thiết kế 35 MW, triển khai trên diện tích khoảng 47 ha, trong đó có 30 ha mặt nước hồ Bàu Cạn, thuộc địa bàn xã Bàu Cạn và xã Gào.

Điểm đáng chú ý của dự án là phương án lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mặt nước hồ, tận dụng không gian mặt nước để sản xuất điện. Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến cung cấp gần 59 triệu kWh điện mỗi năm, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Việc triển khai đồng thời hai dự án điện gió và điện mặt trời nổi cho thấy hướng khai thác đa dạng các nguồn tài nguyên phục vụ phát triển năng lượng tái tạo tại khu vực Bàu Cạn. Thay vì tập trung vào một loại hình, các dự án tận dụng cả điều kiện gió và không gian mặt nước, mở rộng khả năng khai thác tiềm năng tự nhiên phục vụ sản xuất điện.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn cho biết, việc triển khai đồng thời hai dự án điện gió và điện mặt trời nổi xuất phát từ định hướng khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương. Doanh nghiệp xác định quá trình đầu tư không chỉ hướng đến mục tiêu phát triển nguồn điện sạch mà còn phải gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

“Hai nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông và điện mặt trời nổi Bàu Cạn được chúng tôi kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn trong bức tranh năng lượng sạch của tỉnh, góp phần đưa Gia Lai tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Sau lễ khởi công, chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để triển khai các hạng mục theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định pháp luật. Qua đó, từng bước đưa các dự án vào vận hành, đóng góp nguồn điện sạch cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, bà Sen chia sẻ.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế ngày càng tăng, chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch đang trở thành định hướng quan trọng. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, Gia Lai có nhiều dư địa phát triển điện gió, điện mặt trời, từng bước khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh.

Gia Lai có nhiều dư địa phát triển điện gió, điện mặt trời, từng bước khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh.

Việc chuẩn bị khởi công hai nhà máy tại Bàu Cạn không chỉ bổ sung thêm các dự án năng lượng vào danh mục đầu tư của tỉnh, mà còn mở ra cơ hội chuyển hóa tiềm năng tự nhiên thành giá trị kinh tế. Với tổng công suất 84,5 MW, sản lượng điện dự kiến gần 170 triệu kWh mỗi năm, hai nhà máy sẽ góp phần bổ sung nguồn điện sạch, đa dạng hóa nguồn cung và đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng.

Bên cạnh giá trị về năng lượng, quá trình triển khai các dự án còn có thể tạo thêm việc làm, thúc đẩy nhu cầu về xây dựng, vận tải, cung ứng thiết bị và các dịch vụ liên quan. Khi đi vào vận hành, các nhà máy được kỳ vọng đóng góp nguồn thu ngân sách, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực triển khai dự án.

Theo kế hoạch, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông dự kiến triển khai thi công đồng bộ từ tháng 1/2027, hoàn thành nghiệm thu và đưa vào vận hành từ tháng 5/2028. Đối với Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn, công tác lắp đặt thiết bị dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2028, đưa nhà máy vào vận hành từ tháng 8/2028.

Hiện cả hai dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, sẵn sàng cho lễ khởi công ngày 18/11. Việc đưa các dự án vào triển khai là bước tiếp theo trong quá trình hiện thực hóa tiềm năng năng lượng tái tạo của Gia Lai. Hiệu quả đầu tư sẽ không chỉ được đo bằng quy mô vốn hay công suất thiết kế, mà còn ở khả năng bảo đảm tiến độ, vận hành an toàn, tuân thủ yêu cầu môi trường và những đóng góp thực chất cho địa phương.