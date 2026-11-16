Gia Lai sắp hình thành khu đô thị sinh thái hơn 11.400 tỷ đồng

Phối cảnh dự án Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Eco Bay. Ảnh: Chủ đầu tư

Ngày 16/11, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo UBND tỉnh đã ký Quyết định số 4833/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Eco Bay (Thi Nai Eco Bay), với tổng vốn đầu tư hơn 11.433 tỷ đồng.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần Thị Nại Eco Bay, có trụ sở tại Khu A2, Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Dự án được triển khai tại phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông, với tổng diện tích khoảng 117,93 ha, trong đó đất xây dựng chiếm 52,87 ha; diện tích mặt nước và rừng ngập mặn khoảng 65,06 ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 6.400 người.

Theo quyết định, dự án có mục tiêu phát triển khu đô thị sinh thái tích hợp các chức năng nhà ở, giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, hội nghị, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Về cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí 793 lô nhà ở thấp tầng trên diện tích khoảng 23,9 ha, chia thành 4 loại với diện tích mỗi lô từ 150 - 1.000 m². Khu nhà ở chung cư có diện tích khoảng 1,37 ha, chiều cao tối đa 15 tầng.

Ngoài ra, dự án dành khoảng 2,73 ha cho các công trình thương mại, dịch vụ; 1,2 ha đất giáo dục; 720 m² đất y tế và 0,7 ha cho công trình thể dục thể thao.

Diện tích công viên cây xanh sử dụng công cộng khoảng 2,3 ha; đất giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khoảng 20,5 ha.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng mức đầu tư hơn 11.433 tỷ đồng gồm hơn 1.715 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và hơn 9.718 tỷ đồng vốn vay. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng hình thức đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Theo tiến độ đăng ký, trong quý 4/2026, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh, phê duyệt cần thiết theo quy hoạch.

Từ quý 1/2027, dự án bắt đầu thi công hạ tầng kỹ thuật; các công trình nhà ở và hạ tầng xã hội dự kiến khởi công từ quý 3/2027.

Hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn thành vào cuối quý II/2028, tiếp đến là hạ tầng xã hội vào cuối quý 3/2028. Các công trình thương mại, dịch vụ dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2030. Toàn bộ dự án được đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý 4/2030.

Về yêu cầu bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư giữ lại và trồng mới khoảng 9,88 ha cây xanh rừng ngập mặn nhằm bảo vệ bờ đầm, duy trì hành lang sinh thái lọc nước tự nhiên và bãi sinh sản của các loài thủy hải sản.

Nhà đầu tư phải kiểm soát hoạt động san lấp, nạo vét, xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra đầm, tránh ảnh hưởng đến chất lượng nước và hệ sinh vật thủy sinh; tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, xây dựng và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành liên quan cùng UBND phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường, điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất và tính toán lại nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư theo quy định.

Quyết định cũng nêu, sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Trần Trọng