Gia Lai sắp đầu tư 2 bệnh viện với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng

Trong đó, dự án Bệnh viện Quốc tế Quy Nhơn được triển khai tại khu đất K2.54, đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, với tổng vốn đầu tư dự kiến 665 tỷ đồng. Dự án có diện tích hơn 4.440m², quy mô khoảng 200 giường bệnh, định hướng xây dựng tối đa 20 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Bệnh viện có các khu khám bệnh, điều trị, cấp cứu, cận lâm sàng, kỹ thuật nghiệp vụ, hành chính và hậu cần. Các chuyên khoa gồm sản khoa, nhi khoa, ngoại khoa, nội khoa, hỗ trợ sinh sản, tầm soát ung thư và các dịch vụ kỹ thuật y tế khác, phù hợp với điều kiện cấp phép.

Quy Nhơn sắp đầu tư thêm 1 bệnh viện quốc tế

Dự án thứ hai là Bệnh viện Đa khoa An Nhơn Đông, tại đường Trường Chinh, phường An Nhơn Đông, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 306 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện khoảng 295 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 11 tỷ đồng.

Bệnh viện An Nhơn Đông được xây mới trên khu đất 12.400m², quy mô từ 80 đến 100 giường bệnh, gồm khoảng 15 tầng nổi và 1 tầng hầm. Trong cơ cấu sử dụng đất, khu khám và điều trị chiếm khoảng 2.400m², cây xanh và cảnh quan 4.000m², giao thông và bãi đỗ xe mỗi hạng mục 3.000m². Bệnh viện dự kiến được trang bị hệ thống thiết bị y tế tiên tiến, phát triển đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn.