Gia Lai sắp có khu dân cư phía Nam Đề Gi hơn 1.045 tỷ đồng

Dự án Khu dân cư Nam Đề Gi nằm trong Đồ án Phân khu 2 - Khu trung tâm đô thị du lịch biển, Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi. (Ảnh phối cảnh Phân khu 2)

Ngày 2/10, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 3414/QĐ-UBND quyết định liên danh Công ty Việt Ý Hà Nội Center-Xây dựng Việt Ý được lựa chọn thực hiện dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi tại xã Cát Tiến.

Dự án có tổng diện tích khoảng 28,5ha, quy mô dân số dự kiến 2.176 người, với tổng vốn đầu tư hơn 1.045 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển đồng bộ hệ thống nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục và hạ tầng kỹ thuật.

Trong tổng mức đầu tư, chi phí thực hiện dự án hơn 863,7 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 181,4 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tiến độ hoàn thành toàn bộ không quá 60 tháng kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực.

Theo cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí hơn 5,7ha đất nhà ở liền kề và hơn 2,1ha đất nhà ở biệt thự cho khoảng 2.176 người.

Các công trình giáo dục dự kiến gồm trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở, với tổng diện tích đất xây dựng khoảng 25.411m2. Khu vực công viên, cây xanh sử dụng công cộng có diện tích khoảng 48.546m2.

Đối với các công trình công cộng như trung tâm thương mại, chợ và sân tập luyện văn hóa, thể dục thể thao, tổng diện tích đất xây dựng dự kiến khoảng 50.293m2. Các hạng mục này không thuộc diện kinh doanh; nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng hoàn thiện theo quy hoạch, hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt và bàn giao cho Nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định.

Hệ thống giao thông nội khu có diện tích đất dự kiến khoảng 107.580m2. Ngoài ra, dự án bố trí khoảng 583,75m2 đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, phục vụ các hệ thống cấp điện, cấp nước, phòng cháy, chữa cháy, thoát nước mưa, thoát nước thải, thông tin liên lạc và chiếu sáng.

Việc đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và giáo dục được thực hiện theo quy hoạch, hồ sơ thiết kế được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện các công trình không kinh doanh và bàn giao cho Nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng chủ trương đầu tư, hồ sơ dự thầu và các quyết định có liên quan đã được phê duyệt; đồng thời, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các lĩnh vực liên quan.

Đáng chú ý, nhà đầu tư không được chuyển nhượng, mua bán hoặc chuyển quyền sở hữu dự án dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp trong công ty dự án, trước khi hoàn thành công trình xây dựng theo quy hoạch được duyệt, trừ trường hợp được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

Trường hợp sau 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đơn vị trúng thầu không thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị xem xét chấm dứt theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục liên quan, triển khai các bước tiếp theo; đồng thời, các cơ quan chức năng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dự án, bảo đảm nhà đầu tư tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính./.