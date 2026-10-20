Gia Lai sắp có bệnh viện quốc tế 665 tỷ đồng, quy mô 200 giường

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UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4444/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn tại khu đất ký hiệu K2.54, đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam.

Theo đó, dự án có diện tích đất 4.446,4 m², tương đương khoảng 0,44 ha, tổng vốn đầu tư 665 tỷ đồng. Công trình có quy mô dự kiến khoảng 200 giường bệnh, mật độ xây dựng không quá 40%, hệ số sử dụng đất tối đa 8 lần. Các chỉ tiêu cụ thể về diện tích sàn, chiều cao và khoảng lùi sẽ được xác định theo hồ sơ quy hoạch cùng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng có liên quan.

Bệnh viện được định hướng phát triển theo mô hình đa khoa ngoài công lập, gồm các khu chức năng phục vụ khám và điều trị, cấp cứu, cận lâm sàng, kỹ thuật nghiệp vụ, hành chính - hậu cần, kiểm soát nhiễm khuẩn cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ. Về chuyên môn, dự án dự kiến phát triển các chuyên khoa sản, nhi, nội, ngoại, hỗ trợ sinh sản, tầm soát ung thư và một số dịch vụ kỹ thuật y tế khác, tùy thuộc điều kiện cấp phép hoạt động.

Theo mục tiêu được phê duyệt, dự án hướng đến huy động nguồn lực xã hội hóa, bổ sung năng lực cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và góp phần giảm áp lực cho các cơ sở y tế công lập.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu. UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính đăng tải quyết định trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thực hiện vai trò bên mời quan tâm, lập hồ sơ mời quan tâm và tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Thời gian hoàn thành toàn bộ công trình không quá 36 tháng kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư, theo nội dung quyết định.

Nhà đầu tư được lựa chọn phải lập phương án tổng mặt bằng, tổ chức giao thông, bố trí lối tiếp cận cấp cứu, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Công trình cũng phải đáp ứng các quy định về quy hoạch, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và điều kiện cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Đối với công trình cao tầng, nhà đầu tư còn phải thực hiện thủ tục chấp thuận độ cao theo quy định, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và không ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.

UBND tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành liên quan và UBND phường Quy Nhơn Nam hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án; hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.