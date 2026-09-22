Gia Lai sẵn sàng sơ tán người dân vùng nguy cơ sạt lở

Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo người dân đi vào khu vực sạt lở.

Ngày 22/9, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) cho biết, sau mưa lớn trên địa bàn phường xảy ra sạt lở tại dốc Mộng Cầm (khu phố 15) và Quốc lộ 1D, đoạn qua khu phố 16.

Tại cuối đường Lê Công Miễn (tổ 15A, khu phố 15), lượng lớn đất đá từ taluy tràn xuống, kéo dài hơn chục mét, phủ một phần mặt đường.

Chính quyền địa phương phối hợp với công ty môi trường khẩn trương thu dọn đất đá, vệ sinh mặt đường, khơi thông dòng chảy và cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông.

Tại dốc Mộng Cầm (đèo Quy Hòa), lực lượng chức năng cũng kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và cảnh báo người dân hạn chế lưu thông khi mưa lớn.

Cơ quan chức năng đang xem xét phương án di dời khẩn cấp 4 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu sạt lở tiếp diễn.

Mưa lớn trong ngày 21/9 khiến một số khu vực bị sạt lở, đất tràn xuống mặt đường.

UBND phường Quy Nhơn Nam yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra những khu vực xung yếu, duy trì biển cảnh báo, khoanh vùng vị trí nguy hiểm và nhắc nhở người dân không đi vào, dừng, đỗ phương tiện tại khu vực có nguy cơ sạt lở; khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các điểm nguy hiểm trong thời điểm mưa lớn và kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trước diễn biến mưa lũ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết.

Lực lượng chức năng duy trì canh gác tại các ngầm, tràn, cầu và đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Các địa phương chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu úng, bảo vệ sản xuất, khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu đến kỳ; quản lý, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, lồng bè an toàn.

Đối với hồ chứa, cần theo dõi sát mực nước, vận hành đúng quy trình, chủ động hạ mực nước đón lũ, bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du.

Sở Nông nghiệp và Môi trường duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ, phối hợp vận hành hồ thủy lợi an toàn và kịp thời tổng hợp thiệt hại, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó.