Gia Lai sẵn sàng đón khách mùa lễ hội

Các cơ sở dịch vụ, lưu trú và lữ hành đang chủ động chuẩn bị, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Chủ động nguồn phòng, nâng chất dịch vụ

Mở đầu chuỗi sự kiện là giải chạy Gia Lai City Trail diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11. Giải quy tụ khoảng 3.500 VĐV, trong đó có hơn 1.000 chân chạy đến từ các tỉnh, thành trong nước cùng 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cùng với đó, Festival Cồng chiêng có sự tham gia của lực lượng nghệ nhân hùng hậu đến từ 22 xã, phường trong tỉnh và 10 tỉnh, thành trong cả nước. Lượng khách dự kiến tăng cao đặt ra yêu cầu chuẩn bị chu đáo về lưu trú, ăn uống và các dịch vụ đi kèm.

Tại xã Biển Hồ - nơi diễn ra nhiều hoạt động của chuỗi sự kiện, một số cơ sở lưu trú đã kín phòng từ sớm. Chị Phan Thị Hoài Thu - chủ nông trại Upes Garden - cho biết: Từ đầu tháng 10, cơ sở đã được khách đặt kín phòng cho dịp cuối tháng 10, đầu tháng 11.

“Nông trại đã chủ động chỉnh trang không gian, chú trọng yếu tố thân thiện, gần gũi với thiên nhiên để mang lại cảm giác thư thái trọn vẹn cho du khách” - chị Thu cho hay.

Không chỉ đáp ứng đủ chỗ ở, nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng tại Gia Lai đã chủ động làm mới mình, biến mỗi điểm dừng chân thành một không gian văn hóa thu nhỏ nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Nhân viên homestay Tiên Sơn chăm chút từng mảng xanh trong không gian, sẵn sàng đón khách mùa lễ hội. Ảnh: M.C

Nằm trên cung đường hướng về “thiên đường dã quỳ” Chư Đang Ya, homestay Tiên Sơn (xã Biển Hồ) đã sẵn sàng phục vụ du khách với 18 căn bungalow. Không gian nơi đây được chăm chút tỉ mỉ, chỉnh trang cảnh quan và tiện nghi để phục vụ khách mùa lễ hội.

Cùng với các điểm đến quen thuộc, mùa lễ hội năm nay ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mô hình du lịch mới giàu bản sắc. Bên cạnh nhà hàng ẩm thực truyền thống có sức chứa 500 khách, Plây Cồng Chiêng (phường Pleiku) vừa đưa vào vận hành khu lưu trú nằm cạnh nhà rông làng Ơp. Homestay gồm 3 phòng đơn và 2 phòng cộng đồng sức chứa 15-20 người.

Anh Hoàng Duy Cương - chủ cơ sở Plây Cồng Chiêng - cho biết: “Không chỉ chuẩn bị chu đáo về nguồn thực phẩm tươi ngon và nhân lực, cơ sở còn kết nối trực tiếp đội cồng chiêng, đội xoang trong làng, sẵn sàng biểu diễn giao lưu theo nhu cầu của đoàn khách”.

Sau 5 năm đầu tư xây dựng, homestay Tơ Nưng (xã Biển Hồ) chính thức đưa vào vận hành đúng dịp lễ hội. Với 20 căn phòng mang tên các loài cây, loài hoa đại ngàn như pơ lang, kơ nia... tọa lạc bên giọt nước và gốc đa cổ thụ của làng Ia Nueng, Tơ Nưng giữ trọn không gian của làng Jrai trong một thiết kế du lịch hiện đại.

Ông Chu Văn Chỉ - chủ homestay Tơ Nưng kỳ vọng mô hình lưu trú mang bản sắc Tây Nguyên sẽ tạo dấu ấn riêng với du khách khi đến Gia Lai dịp này.

Homestay Tơ Nưng sẽ đi vào hoạt động đúng dịp lễ hội năm nay. Ảnh: H.N

Kết nối trải nghiệm cho du khách

Không chỉ chuẩn bị cơ sở vật chất, các nhà hàng ẩm thực truyền thống còn tăng cường nhân lực, dự trữ thực phẩm và chuẩn bị chương trình biểu diễn nghệ thuật, quảng bá văn hóa.

Tại nhà hàng nghệ nhân Ksor Hnao (phường Thống Nhất), không gian nhà hàng được chăm chút với khăn trải bàn bằng thổ cẩm, trang phục và những chi tiết trang trí mang bản sắc Tây Nguyên.

Theo chị Ksor Jưn - chủ nhà hàng, Festival Cồng chiêng là cơ hội để quảng bá văn hóa, ẩm thực Tây Nguyên và tạo ấn tượng tốt với du khách không chỉ trong mùa lễ hội này, mà còn tạo dư âm đẹp cho những mùa hội tiếp theo.

“Chúng tôi đã lên tinh thần sẵn sàng phục vụ tốt nhất từ chất lượng món ăn đến nhân lực phục vụ. Đội cồng chiêng, xoang và các nghệ nhân đã sẵn sàng biểu diễn, hát tình ca Tây Nguyên để mang đến những đêm hội rộn ràng ngay tại bàn ăn” - chị Jưn cho biết.

Ở góc độ lữ hành, các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch trải nghiệm có chiều sâu, kết nối chặt chẽ giữa sự kiện lễ hội với các điểm đến sinh thái, văn hóa truyền thống.

Bà Trương Thị Phương Nga - đại diện Công ty TNHH Thương mại Du lịch Sinh thái Gia Lai - nhận định: “Lượng khách dịp này tập trung đông ở dòng khách nội địa các tỉnh lân cận và du khách quốc tế tham gia giải chạy.

Các doanh nghiệp lữ hành đã linh hoạt thiết kế các tour riêng biệt: Chạy trail kết hợp khám phá tuyệt tác núi lửa Chư Đang Ya, trải nghiệm không gian cồng chiêng, thăm làng du lịch cộng đồng và thưởng thức ẩm thực đặc trưng”.

Theo bà Nga, các doanh nghiệp cũng liên kết với các cơ sở lưu trú, nhà hàng tại địa phương để phục vụ khách thuận tiện hơn với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng không chỉ là dịp quảng bá văn hóa, thiên nhiên Gia Lai mà còn là cơ hội để kiểm chứng khả năng kết nối các dịch vụ du lịch.

Một kỳ lễ hội rực rỡ sắc màu được chuẩn bị chu đáo còn là lời khẳng định về một Gia Lai thân thiện, chuyên nghiệp, giàu bản sắc và luôn rộng mở vòng tay đón chào du khách bốn phương.