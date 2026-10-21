Gia Lai sẵn sàng cho Ngày hội Ðổi mới sáng tạo năm 2026

Chuẩn bị những cơ hội kết nối

Với chủ đề “Kết nối đổi mới sáng tạo - Thúc đẩy công nghệ chiến lược và chuyển đổi số”, Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026 do UBND tỉnh chỉ đạo, Sở KH&CN chủ trì thực hiện (diễn ra ngày 23-10) hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối, hợp tác giữa cơ quan quản lý, DN, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài tỉnh.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm khoa học, công nghệ tiếp tục là điểm nhấn tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Hồ Điểm

Một trong những điểm nhấn là chương trình kết nối đầu tư dành cho 3 dự án hoặc DN khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã được kiểm chứng và nhu cầu huy động vốn rõ ràng; ưu tiên dự án gắn với lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh. Các dự án sẽ trình bày phương án gọi vốn, trao đổi với nhà đầu tư, chuyên gia và kết nối trực tiếp 1:1 để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Bên cạnh đó, khu triển lãm dự kiến có khoảng 30 gian hàng, thuộc 3 nhóm: Công nghệ và chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; nghiên cứu và ứng dụng KHCN. Các sản phẩm, giải pháp có khả năng trình diễn, trải nghiệm trực quan được ưu tiên nhằm giới thiệu tiềm năng ứng dụng, thương mại hóa và kết nối thị trường.

Ông Cao Quân Vũ - Giám đốc Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai (VDCD Gia Lai, phường Quy Nhơn) cho biết: Đơn vị đang chuẩn bị ô tô tự lái, flycam để trưng bày, trình diễn tại ngày hội. Thiết bị được vận chuyển, lắp đặt trong ngày 21 đến 22-10.

Bên cạnh đó, đơn vị phát triển các giải pháp quản lý, điều hành trên nền tảng số, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý rừng, phòng chống thiên tai, phát triển đô thị và du lịch thông minh. Tham gia ngày hội, đơn vị mong muốn giới thiệu năng lực công nghệ, tìm kiếm đối tác ứng dụng và chuyển giao giải pháp.

Ông Đinh Việt Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN) kỳ vọng ngày hội góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Theo ông, việc nâng cao hàm lượng tri thức, công nghệ trong sản phẩm sẽ góp phần gia tăng giá trị, sức cạnh tranh và vị thế sản phẩm Gia Lai trên thị trường.

Hiệp hội dự kiến chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn nâng cao năng lực cho các nhà sáng lập DN, kết nối chuyên gia, nhà đầu tư và thị trường; đồng thời tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Hướng đến những kết nối thực chất

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm khoa học, công nghệ tiếp tục là điểm nhấn tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Hồ Điểm

Bên cạnh kết nối đầu tư và triển lãm, hội thảo “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DN Gia Lai - Chính sách hỗ trợ, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số” là nội dung trọng tâm của ngày hội, hướng đến nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, giúp DN tiếp cận chính sách hỗ trợ và các nguồn lực phát triển.

Theo chương trình dự kiến, hội thảo có các tham luận của Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), VINEN, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (SIHUB), ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và VDCD.

Các nội dung tập trung giới thiệu chính sách hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Đặc biệt, phiên tọa đàm giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và DN sẽ trao đổi về khả năng tiếp cận chính sách, nhu cầu đổi mới công nghệ, những khó khăn và kiến nghị từ thực tiễn. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý nghiên cứu, tham mưu giải pháp hỗ trợ phù hợp, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ.

Từ góc độ hỗ trợ khởi nghiệp, ông Đinh Việt Hòa cho rằng việc kết nối cần gắn với nhu cầu thực tế của DN, nhất là khả năng tiếp cận nhà đầu tư, thị trường và nâng cao năng lực của đội ngũ sáng lập. Thông qua hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và kết nối, Hiệp hội mong muốn góp phần giúp các dự án khởi nghiệp của Gia Lai có thêm điều kiện hoàn thiện sản phẩm, phát triển hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở KH&CN - cho biết: Công tác chuẩn bị ngày hội đã cơ bản hoàn tất, dự kiến có khoảng 300 đại biểu tham dự. Điểm nhấn là chuỗi hoạt động kết nối từ đối thoại chính sách, trình diễn công nghệ đến xúc tiến đầu tư. Khu triển lãm giới thiệu các giải pháp về UAV, AI, robot giáo dục STEM, công nghệ bán dẫn, thực tế ảo và nền tảng số. Ban tổ chức cũng hướng dẫn các dự án khởi nghiệp hoàn thiện phương án gọi vốn, mô hình kinh doanh và tiếp cận nhà đầu tư.

Sau ngày hội, Sở KH&CN sẽ tổng hợp nhu cầu, kết nối các bên và theo dõi những đề xuất có khả năng triển khai thành hoạt động chuyển giao công nghệ, tư vấn, đầu tư hoặc chương trình hỗ trợ cụ thể.