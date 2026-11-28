Chiều 27/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin chuỗi sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp (ISOM) APEC 2027. Chuỗi sự kiện diễn ra trong tháng 12/2026, với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư và đối ngoại có quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai, mở rộng kết nối và nâng cao vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch, hội nhập quốc tế.

Quang cảnh họp báo - Ảnh: gialai.gov.vn

Mở đầu chuỗi hoạt động của Năm APEC 2027

Theo thông tin tại buổi họp báo, Hội nghị không chính thức các Quan chức cao cấp (ISOM) APEC 2027 dự kiến được tổ chức từ ngày 07-09/12/2026 tại Gia Lai, với các hoạt động chính tại phường Quy Nhơn, do Ủy ban Quốc gia APEC 2027 chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động của Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai, tạo diễn đàn để các quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế thành viên trao đổi, thảo luận về những định hướng, ưu tiên hợp tác, làm cơ sở triển khai chương trình nghị sự của Năm APEC 2027.

Trong khuôn khổ Hội nghị, ngày 07/12 sẽ diễn ra Hội thảo chuyên đề về các ưu tiên Năm APEC 2027, dự kiến có khoảng 350-400 đại biểu và 25 diễn giả trong nước, quốc tế tham gia, trong đó có đại diện các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: gialai.gov.vn

Hội thảo tập trung thảo luận 03 định hướng ưu tiên: nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Tiếp đó là các phiên họp chuyên môn, cuộc họp không chính thức của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC, các hoạt động giao lưu, tiếp xúc và phiên họp toàn thể Hội nghị ISOM vào ngày 09/12.

Gắn với các hoạt động đối ngoại, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; giới thiệu văn hóa, nghệ thuật truyền thống, sản phẩm OCOP, cà phê, ẩm thực và nghề truyền thống của địa phương đến các đại biểu quốc tế.

Đặc biệt, ngày 08/12, UBND tỉnh Gia Lai sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 với quy mô dự kiến 1.300 đại biểu.

Hội nghị là diễn đàn kết nối giữa chính quyền địa phương với các tổ chức quốc tế, hiệp hội, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước; giới thiệu môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác kinh doanh và định hướng phát triển của tỉnh. Trong khuôn khổ Hội nghị, dự kiến tổ chức trao các văn bản về đầu tư, bản ghi nhớ hợp tác đầu tư và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Để phục vụ Hội nghị ISOM APEC 2027, UBND tỉnh Gia Lai đã thành lập Ban Chỉ đạo và 04 Tổ công tác, ban hành các kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Những dấu ấn nổi bật của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Thông tin về kết quả Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đã tổ chức hơn 140 hoạt động thuộc 15 chuỗi sự kiện.

Nhiều sự kiện tạo dấu ấn như: Mega Concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” thu hút hơn 70.000 khán giả, Lễ hội Du lịch hè, Ngày Lữ hành Việt Nam, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya...

Công tác quảng bá cũng cho thấy tư duy làm truyền thông hiện đại. Bên cạnh gần 10.000 tin, bài trên báo chí truyền thống và các đợt xúc tiến tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, châu Âu, tỉnh cũng khai thác triệt để không gian số. Hệ sinh thái “Chạm Gia Lai” thu hút hơn 21,7 triệu lượt xem.

Chương trình thực tế “Say Hi Rực rỡ” cán mốc hơn 128 triệu lượt xem trên các nền tảng. Cùng với 6 triệu tin nhắn viễn thông gửi đi mỗi ngày trong các đợt cao điểm, thông điệp “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch” đã thực sự đi vào đời sống.

Năm 2026, Gia Lai ước đón 16 triệu lượt khách (tăng 29% so với năm 2025, đạt 106,7% kế hoạch), tổng thu du lịch đạt 36.100 tỷ đồng (vượt 3,1% chỉ tiêu).

Hành trình liên tuyến “Biển Quy Nhơn - Đại ngàn Pleiku” định hình rõ nét cùng hạ tầng kết nối đồng bộ qua Sân bay Phù Cát, Cảng Quy Nhơn và Ga Diêu Trì.

Theo thông tin tại buổi họp báo, chuỗi hoạt động bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra đầu tháng 12 tại phường Quy Nhơn dự kiến đón khoảng 2.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung về quy mô, chương trình tổ chức các sự kiện, công tác cung cấp thông tin và điều kiện tác nghiệp của phóng viên tại Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia và Hội nghị ISOM APEC 2027.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, những kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu. Tỉnh không bằng lòng với những kết quả hiện có mà cần tiếp tục nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, để du khách không chỉ đến Gia Lai mà còn lưu trú dài ngày, quay trở lại và có thêm những trải nghiệm mới trong mỗi chuyến đi.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục định hình và phát triển các sản phẩm du lịch biển, du lịch văn hóa, cộng đồng, nông nghiệp và di sản; chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế văn hóa, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa, từng bước đưa những giá trị này trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương.

Đối với Hội nghị ISOM APEC 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, việc địa phương được lựa chọn tổ chức sự kiện mở đầu Năm APEC 2027 vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với tỉnh. Gia Lai đang tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, đón tiếp, phục vụ đại biểu, bảo đảm an ninh, an toàn và đáp ứng các yêu cầu đối ngoại.

Logo, biểu trưng Năm APEC Việt Nam 2027. (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Thông qua sự kiện, tỉnh mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác, kết nối đối tác quốc tế, phát huy hiệu quả các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân và ngoại giao chính trị; giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, tăng cường thông tin, tuyên truyền về những giá trị văn hóa, tiềm năng phát triển và hình ảnh con người Gia Lai.