Gia Lai sẵn sàng cho Festival Cồng chiêng-Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya

Lễ hội cồng chiêng tại Gia Lai. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn hòa cùng sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, Festival Cồng chiêng-Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc.

Festival năm nay được tổ chức ở quy mô quốc gia, diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã, phường lân cận tỉnh Gia Lai.

Hiện tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị, hướng đến tổ chức sự kiện thiết thực, an toàn, hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Tây Nguyên.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Festival Cồng chiêng-Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai , công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ. Ban Tổ chức cùng 3 tiểu ban chuyên môn đã được thành lập. Đến nay, có 10 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia giao lưu cồng chiêng; riêng Gia Lai có 29 đoàn nghệ nhân với hơn 1.200 người. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, tôn vinh giá trị di sản cồng chiêng Tây Nguyên.

Các hoạt động được xây dựng theo hướng kết nối di sản văn hóa với cảnh quan thiên nhiên, du lịch cộng đồng và sản phẩm đặc trưng địa phương, tạo điểm nhấn cho mùa du lịch cuối năm của Gia Lai.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là “Đêm hội cồng chiêng Gia Lai năm 2026,” dự kiến diễn ra tối 7-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku. Chương trình có thời lượng khoảng 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai và tiếp sóng tại một số địa phương. Dự kiến, khoảng 1.078 đại biểu được mời tham dự.

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh dự kiến tổ chức lễ trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với Bộ cồng chiêng Kơ Đơ và Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Pleiku. Hoạt động góp phần tôn vinh giá trị di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Không khí lễ hội sẽ lan tỏa trên các tuyến phố trung tâm Pleiku với chương trình lễ hội đường phố dự kiến diễn ra ngày 6-11. Phương án tổ chức đang được xây dựng với 2 tuyến diễu hành, mỗi tuyến dài khoảng 1,2 km, kết thúc tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Hoạt động được kỳ vọng tạo không khí sôi động, tăng cường sự tương tác giữa nghệ nhân, cộng đồng địa phương và du khách.

Song song với các hoạt động tại Pleiku, Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya dự kiến diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11. Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị chương trình nghệ thuật, không gian trưng bày, quảng bá văn hóa-du lịch cùng các điều kiện phục vụ du khách.

Đáng chú ý, lễ mừng nhà rông mới của người Jrai tại làng Ia Gri dự kiến diễn ra chiều 31-10. Cùng với nghi lễ truyền thống là các hoạt động trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc, triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai” và phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương. Đây là dịp để cộng đồng trực tiếp thực hành, trao truyền các giá trị văn hóa và giới thiệu nét đẹp đời sống bản địa đến du khách.

Núi rừng Chư Đang Ya, tỉnh Gia Lai khoác lên mình tấm áo Dã quỳ vàng rực rỡ. (Ảnh minh họa: Quang Thái/TTXVN)

Công tác tổ chức gian hàng thương mại, ẩm thực và quảng bá sản phẩm địa phương và các tỉnh, thành phố ngoài tỉnh cũng đang được tích cực triển khai. Các hoạt động giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP và tôn vinh cà phê Gia Lai sẽ góp phần mở rộng cơ hội kết nối, quảng bá thương hiệu địa phương.

Với định hướng lấy nghệ nhân và cộng đồng làm chủ thể, Festival chú trọng bảo đảm tính nguyên gốc của âm nhạc cồng chiêng, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, đồng thời gắn hoạt động văn hóa với trải nghiệm mùa hoa dã quỳ, khám phá núi lửa Chư Đang Ya, trò chơi dân gian và du lịch cộng đồng.

Sự chuẩn bị đồng bộ cùng chuỗi hoạt động phong phú được kỳ vọng sẽ đưa Festival Cồng chiêng-Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch hấp dẫn, góp phần lan tỏa giá trị di sản, thúc đẩy quảng bá du lịch và khẳng định sức hút riêng của Gia Lai - nơi sắc vàng hoa dã quỳ hòa quyện cùng âm vang cồng chiêng giữa đại ngàn Tây Nguyên./.