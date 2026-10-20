Gia Lai sẵn sàng cho Festival cồng chiêng, Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2026

Đánh thức sức hút văn hóa đại ngàn

Chiều 20/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 và chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong quý IV, thuộc khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Quang cảnh buổi họp báo.

Với chủ đề “Gia Lai: Chạm nhịp cồng chiêng - Chạm hồn Tây Nguyên”, Festival diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận. Sự kiện được tổ chức với quy mô quốc gia, kết nối không gian văn hóa cồng chiêng với mùa hoa dã quỳ, cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và du lịch.

Điểm nhấn của Festival là sự tham gia của 10 tỉnh, thành phố trong nước cùng 29 đội nghệ nhân cồng chiêng của Gia Lai. Tổng số nghệ nhân dự kiến tham gia lên đến 1.487 người, trong đó có 1.207 nghệ nhân thuộc các dân tộc Bahnar, Jrai, H’rê, Chăm Hroi và Ê Đê của tỉnh, cùng 280 nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố.

Một trong những hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện là các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch tại xã Biển Hồ, diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11, tập trung ở làng Ia Gri, làng Ia Nueng, khu vực Biển Hồ và núi lửa Chư Đang Ya.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi họp báo.

Tại đây, du khách có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai thông qua các hoạt động giao lưu, trình diễn âm nhạc dân tộc, phục dựng lễ Mừng nhà rông mới, tham quan phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương và trải nghiệm cảnh sắc mùa hoa dã quỳ.

Đáng chú ý, lễ phục dựng Mừng nhà rông mới sẽ diễn ra từ 14 giờ ngày 31/10 tại nhà rông làng Ia Gri. Đây là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy di sản trong phát triển du lịch.

Cùng thời gian này, hoạt động giao lưu, trình diễn âm nhạc và nhạc cụ các dân tộc sẽ tạo không gian kết nối giữa các câu lạc bộ, nhóm nhạc và đơn vị nghệ thuật. Triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai” cũng được tổ chức tại nhà rông làng Ia Gri, giới thiệu hình ảnh, tư liệu và hiện vật gắn với di sản văn hóa đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, giải chạy “Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn” năm 2026 và Giải thể thao dân tộc thiểu số xã Biển Hồ sẽ góp phần tạo thêm trải nghiệm cho du khách, kết hợp khám phá cảnh quan tự nhiên với hoạt động thể thao ngoài trời.

Tiếp nối chuỗi sự kiện, ngày 6/11, lễ hội đường phố sẽ diễn ra trên một số tuyến đường thuộc các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú. Các đoàn nghệ nhân trong trang phục truyền thống, mang theo cồng chiêng, nhạc cụ và đạo cụ dân tộc, sẽ diễu hành, biểu diễn, đưa âm thanh đại ngàn đến gần hơn với người dân và du khách.

Thiếu nữ Gia Lai bên hoa dã quỳ.

Từ ngày 6 đến 8/11, khuôn viên Bảo tàng Pleiku và Quảng trường Đại Đoàn Kết sẽ trở thành không gian giao lưu văn hóa truyền thống của các dân tộc. Mỗi đoàn nghệ nhân được bố trí khu vực tái hiện một phần không gian sinh hoạt thường ngày, giới thiệu các hoạt động như chỉnh chiêng, tạc tượng, dệt vải, đan lát, giã gạo và trình diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Đêm hội cồng chiêng, diễn ra lúc 20 giờ ngày 7/11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, là chương trình nghệ thuật điểm nhấn của Festival cồng chiêng. Chương trình quy tụ các đoàn nghệ nhân trong nước cùng biểu diễn và sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh thông tin đại chúng. Không chỉ tôn vinh giá trị di sản, chuỗi hoạt động còn hướng đến đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển du lịch, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại Gia Lai.

Kết nối văn hóa, nông sản và thị trường du lịch

Song song với các hoạt động trình diễn, Festival dành không gian để giới thiệu ẩm thực, sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai cũng như những địa phương tham gia.

Lãnh đạo UBND xã Biển Hồ (địa phương diễn ra chuỗi sự kiện) tham gia buổi họp báo.

Từ ngày 6 đến 8/11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết sẽ diễn ra chương trình “Ẩm thực Gia Lai hội tụ”, giới thiệu các món ăn đặc trưng. Các gian hàng ẩm thực của những tỉnh tham gia Festival cũng tạo cơ hội để du khách khám phá sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực vùng miền.

Cùng thời gian, hoạt động giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và tôn vinh cà phê Gia Lai được tổ chức trên đường Anh hùng Núp, phường Pleiku, với quy mô dự kiến 40 gian hàng. Các sản phẩm OCOP, cà phê đặc sản, nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ sẽ được trưng bày, giới thiệu, kết hợp quảng bá các tour, tuyến và điểm đến du lịch của tỉnh.

Thông qua các hoạt động này, địa phương kỳ vọng tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp du lịch với các đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản; mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa đặc trưng. Đây cũng là hướng đi nhằm gắn phát triển du lịch với thương mại, dịch vụ và sinh kế của người dân địa phương.

Poster chính thức Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Trong quý IV/2026, Gia Lai tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn, gồm Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cúp 2026 từ ngày 10 đến 14/11; chuỗi sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 đến 30/11; Hội nghị quan chức cấp cao không chính thức APEC (ISOM) từ ngày 7 đến 9/12 tại khu vực Quy Nhơn và các địa điểm liên quan.

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12 tại phường Pleiku, với chương trình nghệ thuật bán thực cảnh kết hợp công nghệ hiện đại, Festival Sinh vật cảnh Pleiku - Gia Lai lần thứ nhất, chương trình “Cà phê Show” và các hoạt động khảo sát điểm đến dành cho doanh nghiệp du lịch, báo chí. Ngoài các sự kiện cấp tỉnh, 74 hoạt động, lễ hội, ngày hội văn hóa và giải thể thao cơ sở cũng được tổ chức tại các xã, phường, góp phần mở rộng không gian hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia đến cộng đồng.

Thông qua chuỗi sự kiện, Gia Lai hướng đến quảng bá hình ảnh “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, phát huy lợi thế về di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, cà phê và nông sản đặc trưng. Đây cũng là dịp để địa phương đánh giá kết quả tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026, lựa chọn những mô hình có khả năng duy trì thường xuyên, tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững trong năm 2027 và những năm tiếp theo.