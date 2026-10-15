Gia Lai: Rừng biên giới Ia Mơ lại bị tàn phá, hơn 450 cây rừng bị đốn hạ

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Đinh Thanh Dũng (SN 1988, trú xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và Trần Văn Được (SN 1994, trú thôn Phú Vân, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 81C-17147 do Trần Văn Được điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 675, theo hướng từ UBND xã Ia Mơ về UBND xã Ia Pia. Trên xe chở khoảng 10-12 tấn gỗ, củi nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm đếm số gỗ trên xe ô tô. Ảnh CAGL

Làm việc với cơ quan Công an, Đinh Thanh Dũng khai nhận đã cùng Trần Văn Được thuê một số người khai thác trái phép gỗ tại khu vực rừng tự nhiên thuộc xã Ia Mơ. Sau khi khai thác, số gỗ được vận chuyển đi bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai để làm củi phục vụ sản xuất.

Phối hợp kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 451 gốc cây bị chặt hạ, đường kính trung bình từ 10-40cm. Các loại gỗ được xác định gồm dầu, cà chít, cám… thuộc diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên do Trạm Bảo vệ rừng số 8 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và UBND xã Ia Mơ quản lý.

Được biết, trên địa bàn biên giới Ia Mơ hiện có hơn 43.500 ha rừng, tuy nhiên với đủ cách thức và thủ đoạn, thời gian qua cánh rừng biên giới liên tục bị “cạo trọc, đốt sạch” để lấy đất sản xuất. Ảnh Trần Hiền

Cơ quan chức năng đồng thời kiểm đếm, đo đạc số gỗ, củi mà các đối tượng đã vận chuyển đi tiêu thụ. Kết quả xác định ban đầu có gần 23m³ gỗ thông thường và 8,5 ster củi.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.