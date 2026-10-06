Gia Lai: Rốt ráo khoanh vùng, thăm dò địa chất vụ sạt lở nghiêm trọng tại Đức Cơ

Qua kiểm tra hiện trạng tại thôn Chư Ty 4, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều khe nứt trên bề mặt đất, có vị trí rộng 30-60cm, độ sâu quan sát khoảng 1-1,5m. Một số khu vực xuất hiện tình trạng sụt hạ cục bộ, bề mặt đất thấp hơn khu vực lân cận khoảng 1m.

Theo báo cáo của UBND xã Đức Cơ, hiện tượng nứt đất, sụt lún đã xuất hiện từ những năm trước nhưng trở nên rõ hơn vào cuối tháng 8/2026, sau thời gian mưa lớn kéo dài. Khu vực gần suối có địa hình thấp hơn, nền đất biến dạng và xuất hiện dấu hiệu sạt trượt.

Phạm vi ảnh hưởng sơ bộ ước tính hơn 9.000m2, nằm trong khu vực sản xuất nông nghiệp, có cây cà phê, sầu riêng trồng xen và cây điều tại khu vực thôn Chư Ty 2, Chư Ty 4.

Gần đây, mưa lớn khiến vết nứt gia tăng làm nhiều diện tích, cây cối bị cuốn xuống vết nứt. Cùng với khu vực thôn Chư Ty 4, UBND xã Đức Cơ cũng cảnh báo tình trạng nứt đường, sụt lún tại thôn Chư Ty 2, khu vực đường Lê Lai, gần nhà thờ.

Trước nguy cơ mất an toàn, UBND xã Đức Cơ yêu cầu khoanh vùng, cắm cọc và biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm; khuyến cáo người dân không đi vào khu vực có khe nứt sâu, mép sạt trượt, nhất là trong và sau mưa lớn. Người dân không tự ý san lấp khe nứt, đào đất, tập kết tải trọng lớn hoặc đưa máy móc nặng vào khu vực có dấu hiệu mất ổn định.

Địa phương đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cử đơn vị chuyên môn kiểm tra hiện trường, khảo sát địa chất, địa mạo, thủy văn, xác định phạm vi nguy hiểm và hướng dẫn giải pháp xử lý.

Chính quyền địa phương yêu cầu các thôn, làng tăng cường kiểm tra, tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa, không tiếp cận khu vực nguy hiểm để xem, quay phim, chụp ảnh hoặc tổ chức sản xuất khi chưa bảo đảm an toàn.

UBND xã Đức Cơ xác định trước mắt cần ưu tiên cảnh báo, theo dõi diễn biến và bảo đảm an toàn cho người dân. Việc gia cố, xử lý lâu dài sẽ được xem xét sau khi có kết quả khảo sát và đánh giá chuyên môn.