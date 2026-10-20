Gia Lai rộn ràng Festival cồng chiêng giữa mùa hoa dã quỳ

Thiếu nữ Gia Lai rạng rỡ bên mùa hoa dã quỳ.

Chiều 20/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về Festival cồng chiêng – Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Festival có quy mô quốc gia, do tỉnh Gia Lai tổ chức. Sự kiện dự kiến có sự tham gia của 10 tỉnh, thành phố trong nước, gồm Quảng Trị, Lâm Đồng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Huế, Đồng Nai và Khánh Hòa. Trong khuôn khổ Festival, 29 đội nghệ nhân cồng chiêng của tỉnh cùng các nhóm nghệ nhân đan lát, dệt vải, tạc tượng sẽ góp mặt, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu.

Tổng số nghệ nhân tham gia Festival là 1.487 người, trong đó có 541 nghệ nhân Bahnar, 597 nghệ nhân Jrai, 40 nghệ nhân H’rê, 24 nghệ nhân Chăm Hroi, 5 nghệ nhân Ê Đê và 280 nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố.

Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ Festival, có nhiều sự kiện đặc sắc, như: Chuỗi sự kiện tại xã Biển Hồ thuộc Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai; giao lưu, trình diễn âm nhạc và nhạc cụ các dân tộc; triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai”; lễ hội đường phố và giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc.

Trong hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc mỗi đoàn tham gia Festival được bố trí 1 khu vực tái hiện không gian sinh hoạt thường ngày của dân tộc mình để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, như: Trình diễn cồng chiêng, chỉnh chiêng, tạc tượng, dệt vải, đan lát, giã gạo,... Qua đó, tạo một phần không gian làng thu nhỏ, nhằm giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của dân tộc mình đến với du khách.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11, được tổ chức tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã, phường lân cận của tỉnh Gia Lai. Festival kết hợp quảng bá di sản văn hóa với cảnh quan thiên nhiên, góp phần giới thiệu hình ảnh Gia Lai đến du khách trong nước và quốc tế.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ngày 25/11/2005. Di sản hiện diện tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, gắn với đời sống văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số như Bahnar, Jrai, Ê Đê, Xê Đăng, Mơ Nông, K’ho, Chu Ru, Mạ, Giẻ Triêng, Rơ Măm và Brâu. Tại Gia Lai, người Bahnar và Jrai là những chủ nhân tiêu biểu của di sản. Bên cạnh đó, một số địa phương còn có cộng đồng người Chăm, H’rê sở hữu cồng chiêng và duy trì các hoạt động thực hành văn hóa liên quan.