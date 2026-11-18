Nước cũng gây ngập một số tuyến đường và nhà dân ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, chiều 12/11. Ảnh: Sỹ Thắng/ TTXVN

Ngày 17/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 70/BCH-PCTT yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Theo đó, từ đêm 19 đến ngày 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Trước nguy cơ thiên tai, tỉnh yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo; thông báo kịp thời đến người dân, nhất là các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh. Các địa phương phải rà soát phương án sơ tán dân, chuẩn bị địa điểm tránh trú, lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân bị động khi xảy ra tình huống nguy hiểm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ chứa nhỏ, hồ xung yếu và khu vực hạ du. Các đơn vị quản lý hồ phải theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước, tình trạng công trình; kiểm tra, quan trắc và kịp thời xử lý nguy cơ mất an toàn đập, hồ chứa. Việc vận hành, điều tiết hồ phải tuân thủ quy trình được phê duyệt và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 9/11/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi thực hiện xả nước.

Tỉnh cũng yêu cầu rà soát, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hoạt động khai thác khoáng sản, công trình xây dựng, thủy lợi và hệ thống giao thông. Các địa phương tổ chức khơi thông dòng chảy, hệ thống thoát nước, xử lý những vị trí có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Nước cũng gây ngập một số tuyến đường phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, chiều 12/11. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Đối với các tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực ngầm tràn và những điểm có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác, phân luồng, cắm biển cảnh báo và kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền cơ sở được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin đại chúng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, cập nhật diễn biến thời tiết, phổ biến kỹ năng phòng tránh thiên tai đến người dân. Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo kết quả triển khai về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trước 15 giờ hằng ngày để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Việc chủ động rà soát các khu vực xung yếu, bảo đảm an toàn hồ đập, giao thông và sẵn sàng lực lượng cứu hộ được xác định là những nhiệm vụ quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do các hình thái thiên tai có thể gây ra trong những ngày tới.

Trước đó, từ đêm 9 đến ngày 12/11, mưa lớn kéo dài tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, lượng mưa phổ biến 400-600 mm, một số nơi thuộc khu vực Vân Canh cũ vượt 900 mm, gây ngập lụt trên diện rộng, chia cắt nhiều khu dân cư và làm hư hỏng hàng loạt công trình giao thông, thủy lợi. Toàn tỉnh ghi nhận khoảng 1.857 hộ dân bị ngập hoặc cô lập; 175 hộ với 516 người được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Mưa lũ cũng khiến hơn 16.700 học sinh phải nghỉ học, nhiều tuyến đường, kè biển và hệ thống kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. Những thiệt hại này cho thấy nguy cơ mất an toàn tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối, sườn dốc và các công trình hạ tầng xung yếu vẫn hiện hữu khi mưa lớn tiếp tục xảy ra.