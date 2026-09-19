Gia Lai ra mắt 5 dòng sản phẩm dành riêng cho thị trường Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch trọng điểm quốc gia năm 2026, tỉnh Gia Lai tham gia Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 (Vietnam Festa in Kanagawa 2026) và Hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Xây dựng sản phẩm riêng cho du khách Nhật

Phát biểu tham luận tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Kim Chung cho biết địa phương đang chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu giới thiệu tiềm năng sang chủ động xây dựng sản phẩm phù hợp từng nhóm khách Nhật Bản.

Gia Lai định hướng 5 dòng sản phẩm dành cho thị trường này, gồm nghỉ dưỡng biển chất lượng cao; du lịch văn hóa - di sản cộng đồng; khám phá thiên nhiên xanh; du lịch nông nghiệp kết hợp trải nghiệm văn hóa cà phê; golf kết hợp nghỉ dưỡng.

Hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam tổ chức tại tỉnh Kanagawa. Ảnh: A.P

Địa phương cũng giới thiệu Nghị quyết hỗ trợ thu hút khách quốc tế thông qua các chuyến bay charter (thuê bao) đến Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027, nhằm tăng khả năng kết nối trực tiếp với thị trường khách quốc tế.

Tại hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức giao lưu, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp du lịch Nhật Bản. Với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh, 43 voucher được trao cho đại biểu là đại diện các đơn vị lữ hành quốc tế Nhật Bản.

Trước đó, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Kim Chung có buổi trao đổi với Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji.

Thống đốc Kuroiwa Yuji bày tỏ sự chào đón đối với Gia Lai tại Lễ hội Việt Nam lần thứ 10, đồng thời cho biết ấn tượng với gian trưng bày du lịch của tỉnh, trong đó có “Nón ngựa Phú Gia”.

Ông mong muốn tiếp tục kết nối, thúc đẩy hợp tác du lịch với Gia Lai và các địa phương Việt Nam, qua đó tạo thêm cơ hội để người dân Nhật Bản đến Việt Nam tham quan, trải nghiệm văn hóa.

Gian hàng Gia Lai thu hút khách Nhật

Tỉnh Gia Lai tăng cường quảng bá thị trường khách Nhật Bản

Trong 2 ngày diễn ra Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại Kanagawa, nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành và người dân Nhật Bản tìm hiểu về du lịch Gia Lai.

Tại gian hàng, khách tham quan được trải nghiệm cà phê, tìm hiểu sản phẩm OCOP và các điểm đến biển, cao nguyên, văn hóa, làng nghề truyền thống của tỉnh.

Chị Ayn, một người dân Nhật Bản, cho biết từng học tiếng Việt tại TP Hồ Chí Minh và đã đi nhiều nơi ở Việt Nam.

Một nữ du khách Nhật khác đặc biệt thích thú với “Nón ngựa Phú Gia”, đội thử chiếc nón để chụp ảnh và cho biết sẽ đến Gia Lai để tìm hiểu về làng nghề truyền thống này.

Theo tỉnh Gia Lai, việc tham gia các hoạt động xúc tiến tại Kanagawa không chỉ nhằm giới thiệu điểm đến mà còn hướng đến kết nối trực tiếp với doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản, xây dựng sản phẩm phù hợp và tạo nguồn khách cho địa phương.

Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thị trường quốc tế của Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, với mục tiêu tăng kết nối và thu hút khách Nhật Bản đến trải nghiệm các sản phẩm du lịch biển, cao nguyên và văn hóa của tỉnh.