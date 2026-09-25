Gia Lai quyết liệt xử lý các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo và đồng chí Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: T.L

Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 10 điểm cầu tại các xã: Phù Mỹ, Ia Hrung, Bình Hiệp, Bình Phú, Tuy Phước Bắc, Bình An, Nhơn Châu, Tuy Phước, Ia Le, Phú Túc.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 23-9, công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai nhóm 1 (đúng, đủ, sạch, sống) trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 1.467.552 thửa, đạt 91% tổng phạm vi xử lý, tăng gần 32.000 thửa so với ngày 17-9. Hiện còn 43.066 thửa đủ điều kiện tiếp tục xử lý và phải tập trung hoàn thành trước ngày 30-9.

Đối với nhóm hồ sơ khó xử lý, toàn tỉnh còn 102.076 thửa. Trong đó, 44.953 thửa thiếu hoặc sai lệch dữ liệu không gian, cần đo đạc, chỉnh lý; 20.120 thửa có người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã qua đời nhưng chưa hoàn tất thủ tục thừa kế, đăng ký biến động; 21.220 thửa chưa xác định được người sử dụng đất hoặc thông tin định danh sai lệch lớn; 15.783 thửa còn thiếu hồ sơ pháp lý, hồ sơ lưu trữ, hồ sơ quét hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: T.L

Về đối khớp dữ liệu dân cư, Công an tỉnh đã tra cứu, đối khớp 100% khối lượng được giao. Tuy nhiên, còn 170.166 trường hợp chưa thể xác thực do dữ liệu đầu vào chưa đủ căn cứ. Trong đó, 26.422 trường hợp chủ sử dụng đất đã chết; 43.539 trường hợp thiếu hoặc không đủ giấy tờ tùy thân; 89.838 trường hợp không xác định được công dân tại địa bàn và 9.702 trường hợp cần xác minh công dân ngoài địa bàn.

Đến ngày 23-9, có 53 xã, phường trong danh sách theo dõi đạt 100% đồng bộ. Một số địa phương có khối lượng dữ liệu lớn như Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Hòa Hội và Ngô Mây đã hoàn thành toàn bộ khối lượng được giao. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch, trong đó Phù Mỹ, Bình Hiệp, Bình Phú và Tuy Phước Bắc tỷ lệ đồng bộ thấp.

Đối với Dự án đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai có tổng mức đầu tư hơn 692 tỷ đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán cơ bản hoàn thiện về chuyên môn, kỹ thuật và dự toán. Vướng mắc hiện nay tập trung ở cơ sở pháp lý áp dụng thiết bị bay không người lái (UAV), cơ chế tổ chức thực hiện và phân loại các gói thầu.

Qua thử nghiệm, UAV đã thực hiện đo đạc 34,4 ha, bước đầu cho kết quả khả quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh sớm có ý kiến về cơ sở pháp lý áp dụng UAV, đồng thời thống nhất cơ chế tổ chức, phân loại gói thầu để hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt và triển khai dự án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá công tác xây dựng, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đã có chuyển biến tích cực so với tuần trước. Tuy nhiên, khối lượng tồn đọng còn lớn, số liệu giữa các đơn vị chưa thống nhất, một số hồ sơ chưa hoàn thành kê khai, xét duyệt hoặc thiếu thông tin để xét duyệt; quá trình đồng bộ cũng phát sinh trường hợp bị trả lại nhiều lần do thông tin chưa đầy đủ, chính xác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh và hoàn thành đúng tiến độ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.L

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tập trung lực lượng, khẩn trương hoàn thành việc làm sạch và đưa dữ liệu đủ điều kiện lên hệ thống theo đúng tiến độ. Các trường hợp còn vướng mắc phải được rà soát, phân loại cụ thể, không để tình trạng dữ liệu đã có nhưng chậm được cập nhật, đồng bộ.

Đối với 44.953 thửa thiếu hoặc sai lệch dữ liệu không gian, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phải khẩn trương phân loại; các thửa nhỏ lẻ, xen kẹp phải tổ chức đo đạc thực địa, bảo đảm tiến độ.

Với 20.120 thửa có chủ sử dụng đất đã chết nhưng chưa hoàn tất thủ tục thừa kế, đăng ký biến động, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu lập danh mục theo dõi riêng, ghi rõ tình trạng để tiếp tục xử lý theo quy định, tránh ảnh hưởng đến tiến độ đồng bộ dữ liệu dân cư.

Đối với các trường hợp sai lệch, thiếu thông tin nhân thân hoặc chưa được quét hồ sơ pháp lý, các tổ công tác phải xuống trực tiếp địa bàn xã, phường, phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn, thu thập, bổ sung thông tin. Việc thu thập thông tin phải thực hiện đồng thời với quét hồ sơ, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

UBND các xã, phường phải khẩn trương hoàn thành kê khai, xét duyệt số hồ sơ còn tồn đọng; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai và lực lượng Công an trong đối khớp, xác minh thông tin. Đối với các trường hợp cần xác minh nhân thân ngoài địa bàn tỉnh, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Công an để hỗ trợ xác minh.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đặng Hữu Bình lý giải các vấn đề đang tồn tại. Ảnh: T.L

Về ứng dụng UAV trong đo đạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chủ động phối hợp với các sở, ngành, không đùn đẩy trách nhiệm.

Tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh, do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu; nghiên cứu kinh nghiệm của các địa phương đã triển khai để tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn tất hồ sơ và ký hợp đồng triển khai Dự án.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh làm việc với các bộ, ngành Trung ương nhằm bảo đảm nguồn vốn và đôn đốc triển khai dự án.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 10 điểm cầu các xã. Ảnh: T.L

Nhấn mạnh đây là giai đoạn nước rút, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát kỹ từng nhóm hồ sơ, phân loại rõ từng trường hợp, xác định cụ thể trách nhiệm và phương án xử lý; tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các khâu kê khai, xét duyệt, đối khớp, đồng bộ và làm sạch dữ liệu đất đai theo tiến độ đề ra.