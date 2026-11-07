Gia Lai quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tại các dự án đã có những chuyển biến tích cực, đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện tại một số dự án vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và phê duyệt phương án tại một số địa phương còn chậm.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án.

Đáng chú ý, một số khó khăn, vướng mắc và tồn tại kéo dài chưa được tập trung giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án.

Để khắc phục tình trạng này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, chủ động rà soát, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để tình trạng chậm trễ, kéo dài do thiếu sự chỉ đạo, điều hành hoặc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Các địa phương phải tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với người có đất bị thu hồi. Giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tranh chấp liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định pháp luật. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực triển khai dự án cũng được yêu cầu chú trọng, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Đối với Ban quản lý Khu kinh tế, UBND tỉnh Gia Lai giao chủ trì, phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư và cơ quan liên quan rà soát toàn diện tình hình thực hiện tại từng dự án. Xác định rõ khối lượng công việc còn lại, khó khăn, vướng mắc, xây dựng kế hoạch và tiến độ chi tiết, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cơ quan, đơn vị và thời hạn hoàn thành.

Đặc biệt, việc giải phóng mặt bằng cần được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vị trí phù hợp với tiến độ thi công và nhu cầu sử dụng đất của nhà đầu tư. Mục tiêu là sớm bàn giao mặt bằng liền thửa, liền vùng, tạo điều kiện triển khai san lấp, xây dựng hạ tầng và thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Tại Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1, UBND xã Phù Mỹ Đông được giao khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất đối với 129 trường hợp còn lại, gồm 32 trường hợp có nhà ở và 97 trường hợp có đất nông nghiệp.

Đối với Khu công nghiệp Bình Nghi, UBND xã Tây Sơn được giao hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 trường hợp; cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 cá nhân chiếm dụng đất công ích. Việc hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư được yêu cầu thực hiện trong tháng 12/2026.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai giao các địa phương, cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc tại Khu công nghiệp Cát Trinh, Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2, Khu công nghiệp Nhơn Hòa và nhiều dự án khác với tinh thần giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, sớm giải phóng mặt bằng và thi công các dự án đảm bảo tiến độ.