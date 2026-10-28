Gia Lai quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn trong xã hội hóa giáo dục

Tỉnh Gia Lai nhất quán chủ trương đẩy mạnh, khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục nhằm huy động nguồn lực, kinh nghiệm, trí tuệ, công nghệ và năng lực quản trị của xã hội để cùng Nhà nước phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Trong đó, giáo dục công lập là trụ cột, giáo dục ngoài công lập là thành phần quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu xem xét xác định danh mục các dự án đầu tư, gắn với phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm không đầu tư trùng lặp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bảo đảm phát triển ổn định, lâu dài. Đồng thời đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục phải cam kết chất lượng đào tạo và trách nhiệm xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, đánh giá hiện trạng, dự báo quy mô trẻ em, học sinh, trường, lớp theo cấp học và địa bàn. Xác định nơi thiếu trường, lớp, quá tải; nhu cầu học 2 buổi/ngày, bán trú, nội trú và nhu cầu tiếp cận giáo dục mầm non, nhất là tại đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung để xác định danh mục các dự án đầu tư, gắn với phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm không đầu tư trùng lặp, không làm giảm cơ hội học tập của trẻ em, học sinh vùng khó khăn.

Sở Xây dựng chủ trì rà soát quỹ đất quy hoạch cho giáo dục trong các khu đô thị, khu dân cư. Nhất là các khu đất chưa được đầu tư hoặc chậm triển khai. Đánh giá trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án, khả năng tiếp cận và kết nối hạ tầng, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Giao Sở Tài chính rà soát nhà, đất là tài sản công dôi dư có khả năng bố trí cho giáo dục. Đề xuất phương án sắp xếp, xử lý, khai thác đúng pháp luật về đất đai, tài sản công, ưu tiên cho phát triển giáo dục. Kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai các dự án giáo dục ngoài công lập.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất danh mục các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên lĩnh vực giáo dục. Ưu tiên các dự án phát triển giáo dục mầm non tại các địa bàn thiếu chỗ học, cơ sở giáo dục chất lượng cao tại các địa bàn có nhu cầu, khả năng huy động nguồn lực. Đồng thời công khai minh bạch các thông tin sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thu hút đầu tư.

Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và các cơ sở giáo dục tư thục xác định rõ lộ trình và tầm nhìn dài hạn để chuyển dịch đầu tư vào giáo dục đại học tinh hoa và giáo dục phổ thông theo chuẩn quốc tế. Khuyến khích nhân rộng mô hình "trường trong doanh nghiệp", đào tạo gắn liền với giải quyết việc làm và chuỗi cung ứng công nghiệp và công nghệ cao.