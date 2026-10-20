Gia Lai quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh cùng Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Xuân Vĩnh đồng chủ trì họp báo.

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại họp báo. Ảnh: Trọng Lợi

Tại họp báo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Xuân Vĩnh đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Theo đó, trong 9 tháng, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực như: nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp...

Cải cách hành chính, chuyển đổi số và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 8,03%. Trong đó, nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,38%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,37% (công nghiệp tăng 9,7%, xây dựng tăng 12,82%); dịch vụ tăng 8,55%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,25%.

Quý IV được xác định là giai đoạn quyết định kết quả thực hiện các mục tiêu cả năm. GRDP quý IV dự báo tăng trên 10%. Tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8,8-9,4%, hướng đến mục tiêu 10,2%.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng, thương mại và dịch vụ; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án trọng điểm; huy động tối đa nguồn lực và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu dự họp báo. Ảnh: Trọng Lợi

Tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Kim Chung cũng thông tin chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các sự kiện trọng tâm của tỉnh trong quý IV/2026.

Nổi bật là Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận.

Festival có quy mô quốc gia, quy tụ 10 đoàn nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành phố và 29 đội nghệ nhân trong tỉnh, với tổng số 1.487 nghệ nhân tham gia.

Chuỗi hoạt động tại xã Biển Hồ, gồm: giao lưu trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc, phục dựng lễ mừng nhà rông mới, triển lãm văn hóa cồng chiêng, giới thiệu sản phẩm địa phương và các hoạt động thể thao.

Tại phường Pleiku, các hoạt động trọng tâm diễn ra từ ngày 6 đến 8-11, gồm: lễ hội đường phố, giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc, trưng bày sản phẩm du lịch, giới thiệu ẩm thực và đặc sản cà phê Gia Lai.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng diễn ra lúc 20 giờ ngày 7-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8 và GTV...

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Festival nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; đồng thời giới thiệu cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, sắc hoa dã quỳ và bản sắc văn hóa các dân tộc; góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch Gia Lai phát triển.

Nhà báo Hoàng Phúc Thắng (Báo Nhân dân thường trú tại tỉnh Gia Lai) trao đổi về vấn đề UBND tỉnh triển khai đánh giá KPI nhằm đổi mới phương thức quản lý, đánh giá cơ quan hành chính và công chức theo kết quả đầu ra. Ảnh: Trọng Lợi

Tại họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi về những vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó tập trung vào giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,2%; nguyên nhân và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; cơ sở xây dựng, tiêu chí đánh giá và cách thức triển khai hệ thống đánh giá KPI.

Các vấn đề khác được đề cập gồm chủ trương sắp xếp, sáp nhập hoặc chia tách xã, phường phù hợp với thực tiễn địa phương; việc sắp xếp, điều động giáo viên...

Đối với lĩnh vực văn hóa, du lịch, phóng viên quan tâm đến công tác chuẩn bị và tổ chức Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026; nhất là giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng gắn với đời sống cộng đồng, bảo đảm các hoạt động không thiên về trình diễn, sân khấu hóa mà giữ được bản sắc văn hóa truyền thống.

Dự họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu kết luận họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong thông tin, phản ánh tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, nhất là khả năng kết nối Tây Nguyên với cảng biển Quy Nhơn.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả các lợi thế, tỉnh cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công.

Về mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tỉnh phấn đấu đạt 8,8-9,4%, hướng đến mục tiêu 10,2%. Trong quý IV, tỉnh sẽ rà soát đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, tính toán các động lực tăng trưởng, nhất là từ xây dựng, năng lượng và đầu tư công. Đồng thời, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể đến từng xã, phường, phù hợp với đặc điểm, lợi thế của mỗi địa phương.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Minh Trung giải đáp các vấn đề liên quan đến việc triển khai hệ thống đánh giá KPI, sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ, công chức cấp xã và đội ngũ giáo viên tại các trường học. Ảnh: Trọng Lợi

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức và người đứng đầu.

Đối với các dự án đầu tư, lãnh đạo tỉnh được phân công theo dõi, đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Đối với lĩnh vực du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch xác định, Năm Du lịch quốc gia 2026 là cơ hội để Gia Lai quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch.

Với những vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến công tác cán bộ, thanh tra, kiểm tra, tỉnh sẽ chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.