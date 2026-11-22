Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết những vướng mắc về đất đai, tài sản, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung, Gò Đá Trắng và triển khai mở rộng Cụm công nghiệp Tân Đức.

Tình cảnh nhếch nhác tại cụm công nghiệp Gò Đá Trắng trước đây.

Theo Phó chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng, trong thời gian qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời các doanh nghiệp tại các Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung và Gò Đá Trắng đã chuyển biến tích cực, song vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND các phường liên quan và các sở, ngành tập trung tháo gỡ những tồn tại, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm việc di dời doanh nghiệp đúng quy định.

Đối với Cụm công nghiệp Nhơn Bình và Cụm công nghiệp Quang Trung, Thanh tra tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; kiểm tra hồ sơ giao đất, cho thuê đất và hiện trạng sử dụng đất, làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông đối chiếu hồ sơ giao đất, cho thuê đất với hiện trạng sử dụng đất của các doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Công ty cổ phần Lương thực Bình Định, Công ty cổ phần Bán và Xay xát Hòa Đậu, Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai. Việc rà soát nhằm xác định mục đích sử dụng đất ban đầu và thực tế sử dụng để xem xét, xử lý theo quy định.

Đồng thời, trong tháng 11, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh phải làm việc với từng doanh nghiệp thứ cấp để xác định phương thức, cụ thể số tiền hoàn trả và thời gian thực hiện đối với từng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đối với 11 doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Quang Trung chưa được tính bồi thường khoản đóng góp hạ tầng, Thanh tra tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND phường Quy Nhơn Nam làm việc với các bên liên quan, yêu cầu cung cấp hồ sơ, hợp đồng qua từng lần chuyển nhượng, đối chiếu khoản đóng góp ban đầu để xác định chủ thể, số tiền đã được tính hoặc đã chi trả, tránh tình trạng chi trả trùng.

Đối với 22 doanh nghiệp còn lại tại cụm công nghiệp này, các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thành chứng thư thẩm định giá để hoàn thiện phương án hỗ trợ di chuyển máy móc, thiết bị, hàng hóa. Đồng thời, sớm cập nhật kết quả khảo sát, kiểm đếm đối với 14 doanh nghiệp có kiến nghị, trả lời cụ thể từng nội dung về căn cứ xác định giá trị tài sản, khoản đóng góp hạ tầng và phương thức chi trả.

Tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân thông báo bằng văn bản đến từng doanh nghiệp về tiền bồi thường, hỗ trợ, thời hạn đăng ký thuê đất, thuê hạ tầng, thời gian di dời và điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ. Những lô đất chưa có doanh nghiệp thuộc diện di dời đăng ký sẽ được xem xét bố trí cho doanh nghiệp khác theo quy định.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu địa phương tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp Gò Đá Trắng.

Đối với Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng, UBND phường An Nhơn được giao phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ những trường hợp chưa thống nhất về bồi thường, hỗ trợ; tổ chức giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt. Địa phương cũng phải tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp này theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đặc biệt, đối với 4 trường hợp đã hết thời hạn thuê đất, Thanh tra tỉnh chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan để xem xét xử lý, giải quyết hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Song song với công tác di dời, giải phóng mặt bằng tại các cụm công nghiệp hiện hữu, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Đức (phần mở rộng). UBND phường An Nhơn phải khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai, kiểm đếm tài sản, giải quyết các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; rà soát, bố trí tái định cư cho người dân đủ điều kiện.

Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, nhất là hệ thống xử lý nước thải. Chủ đầu tư hạ tầng phải thông báo cụ thể vị trí, diện tích, kích thước lô đất dự kiến tiếp nhận đến từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để chuẩn bị hồ sơ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường An Nhơn cùng các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai nhiệm vụ, phối hợp xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất và phát triển hạ tầng công nghiệp trên địa bàn tỉnh.