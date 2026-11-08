Gia Lai quyết liệt gỡ từng nút mặt bằng, thuận lợi thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125km. Tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ 43.734 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2029.

Mặt bằng sạch giúp cao tốc Quy Nhơn - Pleiku thi công thuận lợi.

Trong đó, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 được khởi công ngày 19/12/2025, sớm hơn khoảng 3 tháng so với tiến độ yêu cầu của Chính phủ; dự án thành phần 2 được khởi công ngày 19/8/2026.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị, địa phương, đến nay, dự án đã đạt được những kết quả quan trọng. Một trong những kết quả nổi bật của dự án là công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đến nay, toàn dự án đã bàn giao 122/125km mặt bằng, đạt 97,3%. Dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao 100% mặt bằng cho các nhà thầu. Riêng Dự án thành phần 2 đã bàn giao 65/68km, đạt 95,1%; phần còn lại đang được các địa phương và Ban quản lý rừng phòng hộ tập trung giải quyết, dự kiến hoàn thành bàn giao trước ngày 15/11/2026.

Công tác tái định cư được triển khai đồng thời với GPMB. Trong tổng số 13 khu tái định cư phục vụ dự án, 11 khu thuộc dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thành, giao đất cho các hộ dân xây dựng nhà ở. Đối với dự án thành phần 2, khu tái định cư Hòa Sơn đã cơ bản hoàn thành việc giao đất; khu tái định cư Thượng Giang 2, xã Bình Khê đang được tập trung hoàn thiện hạ tầng để giao đất trong tháng 11/2026.

Có được kết quả trên là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đối với chủ trương và sự quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Đều đặn hàng tuần, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đều tổ chức những cuộc họp và những đợt kiểm tra hiện trường để gỡ vướng mặt bằng.

Kiểm tra hiện trường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào ngày 7/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của tỉnh Gia Lai, các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan trong triển khai dự án; nhất là công tác GPMB và hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược đối với Gia Lai và khu vực Tây Nguyên. Công tác GPMB trên toàn tuyến đã hoàn thành là điều kiện quan trọng để các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai, các chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục tập trung nguồn lực, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công đồng bộ, khoa học; quyết tâm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra; phải bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng và an toàn công trình; xây dựng cảnh quan hai bên tuyến, kết nối với các danh lam, thắng cảnh đặc sắc của Gia Lai; phát huy lợi thế tuyến cao tốc để thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.