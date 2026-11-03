Gia Lai quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án dân cư vùng thiên tai

Ngày 3/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có văn bản về việc tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu sớm xây dựng nhà ở và di dời người dân đến nơi ở mới an toàn.

Trong đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường có dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn trương, nghiêm túc, tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, xây dựng nhà ở và di dời người dân đến nơi ở mới an toàn.

Tập trung xử lý các dự án, phương án có tiến độ đặc biệt chậm. Trong đó, xã Phù Mỹ Đông hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích còn lại tại khu tái định cư Mỹ Thắng; đẩy nhanh phê duyệt bồi thường, giao đất, xây dựng nhà ở tại dự án Mỹ An. Xã Uar tập trung cao nhất cho công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập, phê duyệt phương án bồi thường nơi ở cũ; đẩy nhanh giao đất, xây dựng nhà ở, khắc phục tình trạng chậm kéo dài.

Các xã Cát Tiến, Phù Mỹ Bắc, Ia Hiao, Ia Tul và An Hòa khẩn trương hoàn thành các phương án bồi thường; tập trung giải quyết trường hợp tồn đọng, đẩy nhanh giao đất, xây dựng nhà ở và tổ chức di dời ngay đối với các hộ đã đủ điều kiện.

UBND tỉnh Gia Lai giao Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đôn đốc nhà thầu, yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, hoàn thành dứt điểm các hạng mục hạ tầng thiết yếu.

Tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân 1.231 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ năm 2026. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; kịp thời thông báo, chuyển kinh phí cho các địa phương thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với các phương án đã được phê duyệt, đủ điều kiện theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương liên quan kiểm tra, đối chiếu kết quả thực hiện với các mốc tiến độ đã được UBND tỉnh giao. Làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và các giải pháp khắc phục. Trên cơ sở báo cáo giải trình của các đơn vị và kết quả tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện tiến độ 16 dự án, phương án. Trong đó làm rõ các nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, giải pháp và thời hạn khắc phục cụ thể.