Gia Lai quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại xã biên giới Ia Dom

Đội K52 phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Bi, xã Ia Dom. (Ảnh: NGUYỄN HOÀNG)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, manh mối dẫn đến việc phát hiện các phần mộ liệt sĩ xuất phát từ ông Siu Pích (trú tại làng Bi). Trong quá trình làm vườn, ông nhận thấy trên khu đất có nhiều nấm mộ đất với những dấu hiệu đặc trưng, nghi là nơi an táng các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh. Ngay sau đó, ông đã báo tin cho Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Dom và Đội K52 để kiểm tra, xác minh.

Sau khi tiến hành khảo sát thực địa, thu thập thông tin từ người dân và đối chiếu các tài liệu liên quan, lực lượng chức năng nhận định nguồn tin có cơ sở. Từ ngày 5/10, Đội K52 đã triển khai công tác tìm kiếm quy mô tại khu vực được chỉ dẫn và lần lượt phát hiện, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ.

Không dừng lại ở đó, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát do nhận thấy khả năng còn nhiều phần mộ liệt sĩ chưa được phát hiện. Trong ngày 27/10, Đội K52 cùng Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Dom và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được chôn cất tại khu vực lân cận, nâng tổng số liệt sĩ được tìm thấy ở khu vực này lên con số 16.

Những cuộc tìm kiếm thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ sau nhiều năm nằm lại chiến trường xưa. (Ảnh: NGUYỄN HOÀNG)

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, toàn bộ 4 hài cốt mới được quy tập hiện chưa xác định được danh tính. Các lực lượng chuyên môn đã tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm và lưu giữ các di vật liên quan để phục vụ công tác giám định ADN, đối chiếu hồ sơ, qua đó xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.

Việc liên tiếp phát hiện và quy tập được số lượng lớn hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, biên phòng, chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thời gian tới, Đội K52 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại khu vực làng Bi và các địa bàn lân cận, đồng thời đẩy mạnh thu thập thông tin từ nhân chứng lịch sử nhằm tìm kiếm, quy tập thêm các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa, giúp các gia đình sớm tìm được người thân và đưa các anh về với quê hương.