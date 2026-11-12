Gia Lai quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại biên giới Ia Dom

Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi, xã Ia Dom

Theo thông tin từ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), 4 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trong đợt tìm kiếm từ ngày 9 đến 11.11. Như vậy, từ ngày 5.10 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Bi, xã Ia Dom.

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K52 đã tiến hành khảo sát, xác minh thực địa. Đối chiếu với sơ đồ chiến tranh trên địa bàn, lực lượng chức năng nhận định thông tin có cơ sở và tổ chức triển khai tìm kiếm.

Cùng với hài cốt liệt sĩ, một số di vật cũng được tìm thấy gồm những mảnh tăng đã mục nát và đinh. Toàn bộ 24 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này đã được thu nhận mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, từ ngày 1.1.2025 đến 11.11.2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 117 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 83 hài cốt được tìm thấy trong nước và 34 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia.