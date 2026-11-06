Gia Lai: Quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại An Nhơn Bắc và Ia Dom

Theo đó, tại phường An Nhơn Bắc, từ nguồn tin do ông Nguyễn Thế Buýt (SN 1964, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận) cung cấp, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức xác minh, khảo sát và tìm kiếm tại khu vực xóm Đông chùa, tổ dân phố Lộc Thuận.

Lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sau khi nhận được tin báo từ người dân.

Theo ông Buýt, năm 1977, trong quá trình được hợp tác xã giao nhiệm vụ bơm nước chống hạn cho đồng ruộng tại khu vực Miễu Đông chùa, ông phát hiện nhiều mảnh xương trồi lên tại khu vực giao thông hào trước đây của bộ đội ta trong kháng chiến chống Mỹ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm. Đến 16h30 ngày 5/11, Đội K52 đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ gồm xương sọ, xương hàm, răng, xương ống chân, xương ống tay và một số mảnh xương vụn. Hài cốt đã phân hủy nặng.

Đáng chú ý, lực lượng tìm kiếm thu được 7 chiếc răng còn chân răng để phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm, cùng nhiều mảnh tăng bộ đội đã bị vụn.

Trong khi đó, tại xã Ia Dom, dưới sự chỉ huy của thượng tá Hoàng Viết Ngọc, Chính trị viên Đội K52, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát tại khu vực làng Bi.

Đây là địa điểm Đội K52 tổ chức tìm kiếm từ ngày 5/10/2026, sau khi tiếp nhận thông tin của ông Siu Bích (SN 1952, trú tại làng Bi) về việc phát hiện nhiều nấm mộ đất nghi là nơi chôn cất bộ đội trong quá trình làm vườn.

Từ nguồn tin trên, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom tổ chức khảo sát, tìm kiếm và trước đó đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ. Đến 15h55 ngày 5/11, đơn vị tiếp tục phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại khu vực này lên 20.

Các di vật được tìm thấy trong quá trình khai quật.

Do khu vực từng bị người dân đốt rừng trong quá trình khai hoang, hài cốt được phát hiện bị cháy, xương vụn mủn nên không thể lấy mẫu sinh phẩm. Các di vật tìm thấy gồm mảnh tăng và nhiều chiếc đinh dài khoảng 5cm đã bị gỉ sét.

Hiện, cả 2 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại phường An Nhơn Bắc và xã Ia Dom đều chưa xác định được danh tính.

Đội K52 đang tiếp tục phối hợp với chính quyền, lực lượng quân sự địa phương rà soát, xác minh thông tin và mở rộng phạm vi tìm kiếm, với quyết tâm đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, góp phần thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.