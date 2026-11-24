Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐS.

Ngày 24/11, thông tin từ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết, sau 13 ngày tổ chức xác minh, tìm kiếm (từ ngày 11 đến 23/11), đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực gần suối Lơ Bơ, thuộc làng Vơn, xã Kông Chro.

Theo Đội K52, việc tìm kiếm được triển khai từ nguồn tin do ông Siu Drênh (SN 1978, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Yang Nam cũ) cung cấp.

Ông Drênh cho biết, khi còn sống, cha ông là ông Chưih (SN 1938) cùng ông Đinh Bơi (SN 1938), đều trú tại làng Vơn, từng kể lại câu chuyện về 2 chiến sĩ hy sinh tại địa phương vào khoảng năm 1968.

Thời điểm đó, Trung đoàn 95 sau khi tham gia chiến đấu tại khu vực Phú Bổn, Cheo Reo đã cơ động về nơi trú quân. Trong quá trình di chuyển, 2 quân nhân bị thương nặng, gồm một bộ đội và một y tá, phải ở lại làng Vơn. Ít ngày sau, cả hai hy sinh và được người dân địa phương tổ chức mai táng gần làng.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐS.

Từ thông tin trên, Đội K52 tiếp tục xác minh và được ông Siu Hnen, người dân làng Vơn, cung cấp thêm những manh mối quan trọng. Theo lời kể của các bậc cao niên, khu vực này từng có 2 ngôi mộ bộ đội. Trên mộ trước đây còn đặt mũ cối, bình tông và lọ thuốc penicillin theo phong tục mai táng của người dân địa phương.

Sau quá trình khảo sát, tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại vị trí cách suối Lơ Bơ khoảng 50 m.

Các hài cốt được tìm thấy gồm nhiều răng, xương sọ, xương hàm, xương tay, xương chân cùng nhiều mảnh xương vụn, phần lớn đã bị phân hủy mạnh. Di vật đi kèm có mảnh tăng vụn và 3 cúc áo màu trắng.

Đội K52 đã thu nhận mẫu sinh phẩm từ cả 2 hài cốt, mỗi hài cốt 3 chiếc răng, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, từ ngày 1/1/2025 đến 13/11/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 127 hài cốt liệt sĩ, trong đó 91 hài cốt tại Việt Nam và 36 hài cốt tại Campuchia.