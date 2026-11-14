Gia Lai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ, chuẩn bị an táng 18 hài cốt

Ngày 14/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tìm kiếm, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom và xã Cát Tiến trong ngày 13/11. Cùng với đó, đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Ia Boòng.

Lực lượng Đội K52 triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, tại xã Ia Dom, từ thông tin do ông Siu Bích (sinh năm 1952, trú tại làng Bi) cung cấp về khu vực có nhiều nấm mộ đất nghi là nơi chôn cất bộ đội, Đội K52 đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức khảo sát, tìm kiếm từ ngày 5/10/2026.

Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ. Riêng ngày 13/11, đơn vị quy tập hài cốt liệt sĩ thứ 25 tại làng Bi. Hài cốt trong tình trạng phân hủy nặng, chủ yếu còn răng và một số mảnh xương vụn.

Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm phát hiện các di vật gồm mảnh tăng, mảnh bom và nhiều đinh dài khoảng 5 cm đã bị rỉ sét. Đơn vị đã lấy một mẫu sinh phẩm là răng để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Tại xã Cát Tiến, từ thông tin do ông Huỳnh Sáu (sinh năm 1970, trú tại thôn Thái Phi) cung cấp, Đội K52 phối hợp với Phòng Chính trị và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức xác minh, tìm kiếm tại khu vực gò cây Gáo, dưới chân núi Bà.

Theo thông tin ban đầu, năm 2011, trong quá trình đi săn thú rừng tại dãy núi Bà, ông Sáu cùng một số người dân phát hiện một bộ hài cốt trong hang đá Hòn Vọng Phu. Sau đó, nhóm người đã đưa hài cốt về khu vực gò cây Gáo để an táng.

Các hài cốt liệt sĩ được Đội K52 tìm kiếm, cất bốc và đưa về bảo quản, chờ tổ chức các nghi lễ tri ân, truy điệu và an táng.

Qua xác minh và tổ chức tìm kiếm, lúc 14h ngày 13/11, lực lượng chức năng đã quy tập được hài cốt tại thôn Thái Phi. Hài cốt còn các phần xương ống chân, xương ống tay, xương sọ, xương hàm, răng và một số mảnh xương vụn; tình trạng phân hủy nặng.

Đơn vị thu thập 5 chiếc răng còn chân răng để lấy mẫu sinh phẩm, đồng thời phát hiện nhiều di vật gồm tăng bộ đội, gương hình tròn, lọ dầu gió, cúc áo, bật lửa đá và muỗng nhựa.

Đến nay, danh tính của hai hài cốt liệt sĩ được quy tập tại xã Ia Dom và xã Cát Tiến vẫn chưa xác định. Các mẫu sinh phẩm được thu thập để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Trong khi đó, đối với 18 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Ia Boòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang triển khai các phần việc chuẩn bị tổ chức lễ cầu siêu, lễ viếng, truy điệu và an táng.

Theo kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu kết luận địa bàn, bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thông tin do người dân làng Sơr (làng Gà cũ), xã Ia Boòng cung cấp, từ ngày 26/7 - 24/9, Đội K52 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ. Quá trình cất bốc được thực hiện theo đúng quy trình; các di vật được thống kê, bảo quản và mẫu sinh phẩm được lấy để phục vụ giám định ADN.

Hiện, các cơ quan, đơn vị liên quan đã thống nhất phương án phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác chuẩn bị, luyện tập nghi thức, bàn giao, đón nhận và di chuyển hài cốt liệt sĩ; bảo đảm các nghi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo, an toàn, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương.

Theo kế hoạch, lễ cầu siêu được tổ chức lúc 16h ngày 16/11 tại Nhà văn hóa xã Ia Boòng. Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra lúc 9h ngày 17/11 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông.

Việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ chức các nghi lễ tri ân thể hiện trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.