Gia Lai: Quy tập 5 hài cốt và di vật của liệt sĩ hi sinh tại Campuchia

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, từ ngày 30/9 - 8/10, Đội K52 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức lực lượng, phương tiện tiến hành khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại các tỉnh Rattanakiri, Stung Treng, Preah Vihear thuộc Vương quốc Campuchia.

Đội K52 tỉnh Gia Lai tổ chức quy tập mộ liệt sĩ tại Campuchia (Ảnh: K52).

Từ Stungtreng (Campuchia), Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Đội trưởng Đội K52 cho biết, từ nguồn tin của ông Sêu Soen (52 tuổi, người dân ở làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Rattanakiri), trước đây bố ông (đã mất) là du kích địa phương Campuchia từng tham gia chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam từ khoảng năm 1966 đến 1969. Quá trình chiến đấu và có tham gia chôn cất một số bộ đội Việt Nam hy sinh do bị trúng bom tại khu vực suối Ia Chut, cách làng Lâm cũ 4,5km về phía Đông.

Ông Sêu Soen sau đó đã dẫn đội K52 tới các vị trí có các mộ của Bộ đội Việt Nam. Tại đây, đội K52 đã khảo sát và tiến hành cất bốc được một hài cốt có 32 chiếc răng, cùng với di vật như cà mèn inox, bật lửa nhôm, bàn chải, lọ thuốc Penicilin, ví.

Tại làng Tịa Tiêm (xã Sontepheap, huyện Siêm Pang, tỉnh Stung Treng), đơn vị K52 đã gặp ông Chư Khăm La (50 tuổi, Trưởng thôn Tịa Tiêm). Trưởng thôn Tịa Tiêm cho biết, khoảng năm 2006 trong lúc đi làm rẫy ông có nhìn thấy một số ụ đất hình giống ngôi mộ, cách bờ sông Sê Kông khoảng 200m về phía Đông và cách đường mòn HCM cũ khoảng 30m. Ngoài ra, phía trên ụ đất được phủ bằng hai tấm sắt được cắt từ thùng phi đã bị rỉ sét.

Tiếp cận nguồn thông tin này, Đội K52 đã tiến hành quy tập 2 bộ hài cốt cùng bát sắt B52, lọ Penicilin, tăng.

Đội K52 tỉnh Gia Lai tiếp tục cất bốc 2 ngôi mộ cùng nhiều di vật tại mảnh ruộng thuộc làng Chhep Lêch, xã Chhep Muoy, huyện Chhep, tỉnh Preah Vihear. Trước đó, ông Sa Rôn (59 tuổi, trú tại làng Đoong Pholat, xã Chhep Pi, huyện Chhep, tỉnh Preah Vihear) báo cho đơn vị quy tập mộ liệt sĩ của tỉnh Gia Lai về việc phát hiện một số mảnh xương và tăng màu xanh nghi là của bộ đội Việt Nam trong quá trình cày ruộng.

Tất cả 5 hài cốt liệt sĩ trên được xác định hi sinh trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.

Mùa khô 2026-2027, Đội K52 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai gần 70 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Campuchia).