Gia Lai: Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại phường An Nhơn Bắc

Lực lượng Đội K52 phối hợp địa phương tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. (Ảnh: THÀNH PHÚC)

Trước đó, từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, Đội K52 đã phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, xác minh thực địa, khoanh vùng khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ tại một khu vườn thuộc tổ dân phố Lộc Thuận. Sau khi hoàn thiện các bước xác minh, lực lượng tìm kiếm đã triển khai phương án đào tìm theo quy trình, bảo đảm chặt chẽ, thận trọng.

Trong quá trình tìm kiếm, ngày 9/10, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập hài cốt liệt sĩ đầu tiên cùng một số di vật như vải võng dù bộ đội, cúc áo. Ngày 10/10, tiếp tục phát hiện hài cốt liệt sĩ thứ hai cùng nhiều di vật gồm ví da có ảnh đã mờ, bút bi, lược, nhíp, dao gấp, dây dù, bật lửa đá và đạn đại liên.

Việc quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ. (Ảnh: THÀNH PHÚC)

Đến ngày 12/10, các lực lượng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại khu vực trên, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong đợt này lên 3 hài cốt.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, việc phát hiện các di vật đi kèm có ý nghĩa quan trọng, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ và xác minh danh tính liệt sĩ. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập, bổ sung thông tin nhằm trả lại tên cho các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Các di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ là cơ sở phục vụ công tác xác minh thông tin, danh tính. (Ảnh: THÀNH PHÚC)

Việc quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ lần này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành và lực lượng chức năng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự trân trọng, biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ thận trọng đào tìm tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ theo nguồn tin do người dân cung cấp. (Ảnh: THÀNH PHÚC)

Hiện Đội K52 đang phối hợp các cơ quan chức năng và địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra các vị trí nghi vấn, mở rộng phạm vi khảo sát tại khu vực và các địa bàn lân cận. Công tác tìm kiếm, quy tập được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, bảo đảm không bỏ sót thông tin và hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về với quê hương, đồng đội và người thân.