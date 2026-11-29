Ảnh minh họa. (Ảnh: Realty Holdings)

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 848/QĐ-BQL phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, dịch vụ Canh Vinh (Phân khu 8), thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. Khu vực lập quy hoạch nằm tại xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, có tổng diện tích khoảng 883,52 ha. Phía Bắc và phía Tây giáp sông Hà Thanh, phía Đông giáp sông Nhị Hà, phía Nam giáp khu vực đồi núi và đất trồng cây. Quy mô dân số dự kiến khoảng 43.090 người, được tổ chức thành 3 đơn vị ở, gồm đơn vị ở 1 tại tiểu khu 2 với khoảng 14.260 người; đơn vị ở 2 tại tiểu khu 3 và 4 với khoảng 14.010 người; đơn vị ở 3 tại tiểu khu 5 với khoảng 14.820 người.

Theo định hướng, đây là khu đô thị, dịch vụ hỗ trợ cho Khu công nghiệp Becamex, bao gồm không gian đô thị, dịch vụ logistics và các công trình công cộng, xã hội. Khu vực được xác định giữ vai trò cung cấp nhà ở, dịch vụ và hạ tầng xã hội cho người lao động, chuyên gia tại các khu công nghiệp lân cận, đồng thời phục vụ nhu cầu của dân cư xã Canh Vinh. Quy hoạch cũng hướng tới phát triển các loại hình thương mại phù hợp với không gian công nghiệp, hình thành hành lang công nghiệp - đô thị - logistics phía Tây Khu kinh tế Nhơn Hội.

Đồ án nhằm cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 27/8/2026. Trên cơ sở đó, khu vực sẽ phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và chuyên gia; cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, tăng cường kết nối hạ tầng giữa khu vực phát triển mới với các khu dân cư hiện trạng.

Theo phương án sử dụng đất, trong tổng diện tích 883,52 ha, đất xây dựng đô thị chiếm khoảng 750,55 ha, tương đương 84,95%; phần còn lại 132,97 ha là đất khác, gồm 116,34 ha đất lâm nghiệp và 16,63 ha sông, suối, kênh, rạch. Trong quỹ đất xây dựng đô thị, đất đơn vị ở có diện tích khoảng 305,32 ha, trong đó đất nhóm nhà ở chiếm 192,89 ha. Diện tích này gồm 50,53 ha đất nhóm nhà ở hiện trạng và 142,36 ha đất dành cho phát triển mới.

Quy hoạch dành khoảng 35,73 ha cho các công trình dịch vụ công cộng như trường học, cơ sở y tế, văn hóa, thương mại và thể dục thể thao. Đất dịch vụ, thương mại, logistics có diện tích khoảng 134,41 ha; đất cây xanh sử dụng công cộng khoảng 47,46 ha và đất cây xanh chuyên dụng khoảng 94,37 ha. Quỹ đất giao thông, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng được bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của khu đô thị.

Toàn khu vực được chia thành 6 tiểu khu với chức năng riêng. Tiểu khu 1 có diện tích khoảng 187,51 ha, tập trung phát triển dịch vụ, thương mại và logistics, gắn với tuyến ĐT.638, đường sắt và ga Tân Vinh; bố trí 16,72 ha đất an ninh. Tiểu khu 2 và 3 được định hướng cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, phát triển khu ở mới, khu tái định cư và dịch vụ thương mại ven sông. Tiểu khu 4 phát triển dịch vụ thương mại kết hợp khu ở sinh thái mật độ thấp; tiểu khu 5 là khu ở kết hợp thương mại, dịch vụ phía Tây và bố trí đất tái định cư. Riêng tiểu khu 6 được xác định là khu vực đất lâm nghiệp, cảnh quan đồi núi phía Nam.

Quy hoạch chú trọng khai thác cảnh quan ven sông Hà Thanh, sông Ngang và các tuyến suối thông qua hệ thống công viên, đường dạo, quảng trường và hành lang xanh. Các khu dân cư mới phát triển theo hướng thấp tầng, mật độ trung bình; khu vực ven sông ưu tiên không gian ở sinh thái mật độ thấp. Các công trình trường học, y tế, văn hóa, thể thao và chợ được bố trí tại trung tâm từng đơn vị ở, bảo đảm nhu cầu phục vụ dân cư.

Hệ thống giao thông được tổ chức kết nối với các khu vực lân cận thông qua tuyến ĐT.638 có lộ giới 64 m. Kết nối với Phân khu 7 được thực hiện qua cầu Canh Vinh hiện trạng và các cầu nâng cấp, xây mới qua sông Hà Thanh. Các tuyến đường chính, trục cảnh quan trong khu vực có lộ giới 30 m, 43 m và 45 m; đường khu vực rộng 20,5 m và 25 m.

Hạ tầng cấp nước được tính toán với nhu cầu khoảng 19.000 m³/ngày đêm; nhu cầu điện khoảng 55,4 MVA, lưới trung thế 22 kV được bố trí đi ngầm. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải thiết kế riêng biệt, với tổng lưu lượng nước thải khoảng 10.200 m³/ngày đêm, được xử lý tại 2 trạm tập trung và xử lý cục bộ tại tiểu khu 1. Chất thải rắn phát sinh khoảng 97 tấn/ngày, được thu gom qua 3 trạm trung chuyển kín trước khi đưa đến khu xử lý theo quy định.

Quy hoạch đồng thời đặt ra yêu cầu bảo vệ hành lang thoát lũ sông Hà Thanh, không xây dựng công trình trong phạm vi hành lang đã xác định. Khu vực đồi núi, đất lâm nghiệp phía Nam được giữ gìn, kết hợp bố trí cây xanh sinh thái và cây xanh cách ly. Đây cũng là cơ sở pháp lý để lập quy hoạch chi tiết, triển khai các dự án đầu tư xây dựng và quản lý phát triển đô thị tại Canh Vinh trong thời gian tới.