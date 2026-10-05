Gia Lai quy định tiêu chí hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm ĐMST cấp tỉnh

Gia Lai ban hành quy định về tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đối với Trung tâm ĐMST cấp tỉnh

Các tiêu chí được chia thành 3 nhóm gồm: không gian làm việc và kết nối; hạ tầng số và dữ liệu; tiện ích và dịch vụ dùng chung, làm cơ sở công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh.

Việc chuẩn hóa 3 nhóm tiêu chí then chốt được kỳ vọng sẽ tạo “bệ phóng” vững chắc, thu hút nguồn lực công nghệ và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định, đối với nhóm không gian làm việc và kết nối, Trung tâm ĐMST cấp tỉnh phải có không gian đáp ứng nhu cầu làm việc của tối thiểu 15 nhân lực cơ hữu; ít nhất 1 phòng hội thảo, đào tạo đa năng quy mô tối thiểu 50 chỗ và 1 phòng hội thảo chuyên đề.

Không gian tư vấn, làm việc với chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp phải có tổng diện tích sử dụng tối thiểu 40m²; khu làm việc chung tối thiểu 200m², phục vụ các nhóm khởi nghiệp, nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Trung tâm phải bố trí không gian trình diễn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ với diện tích tối thiểu 50m²; không gian ươm tạo, phát triển dự án tối thiểu 150m².

Trong khi đó, với nhóm hạ tầng số và dữ liệu, UBND tỉnh Gia Lai quy định Trung tâm ĐMST cấp tỉnh phải có đường truyền internet cáp quang, wi-fi phủ toàn bộ khu vực hoạt động, băng thông tối thiểu 500 Mbps và có khả năng nâng cấp lên 1 Gbps hoặc cao hơn; đồng thời xây dựng mạng nội bộ, phân vùng truy cập và bảo đảm an toàn thông tin.

Theo quy định, Trung tâm ĐMST cấp tỉnh phải bố trí không gian trình diễn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ với diện tích tối thiểu 50m²

Đáng chú ý, Trung tâm phải có hoặc có khả năng kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu với thông tin của ít nhất 50 chuyên gia, cùng dữ liệu về công nghệ, giải pháp công nghệ, sở hữu trí tuệ và tài liệu chuyên môn, phục vụ tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa, khởi nghiệp sáng tạo...

Quyết định của tỉnh Gia Lai ban hành cũng quy định đối với nhóm tiện ích và dịch vụ dùng chung. Trung tâm ĐMST cấp tỉnh phải có hoặc có thỏa thuận hợp tác, liên kết khai thác phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu; phòng thử nghiệm, kiểm định hoặc xưởng chế tạo thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

Trung tâm phải có trang thiết bị dùng chung phục vụ công nghệ thông tin, trình chiếu, trình diễn công nghệ; đồng thời có khả năng cung cấp hoặc liên kết cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, pháp lý, thông tin thị trường, tài chính - đầu tư, thương mại hóa, truyền thông, kết nối cung - cầu công nghệ và kết nối đầu tư.