Gia Lai quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030

Đối tượng áp dụng quy định gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi chung là tổ chức), hộ gia đình, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch tại các điểm phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; UBND cấp xã, Ban quản lý hoặc Tổ quản lý du lịch cộng đồng được cấp có thẩm quyền thành lập hoặc công nhận và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các chính sách tại quy định này.

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chính sách gồm hỗ trợ vay vốn tham gia hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng. Cụ thể là vay vốn để đầu tư xây dựng mới, cải tạo hoặc mở rộng nhà ở để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo loại hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay). Mua sắm chăn, ga, gối, đệm; thiết bị vệ sinh; thiết bị nhà bếp, thiết bị phục vụ ăn uống và các thiết bị vật dụng khác phục vụ kinh doanh du lịch.

Hỗ trợ đầu tư hệ thống thu gom, xử lý rác thải tại các điểm du lịch cộng đồng, bao gồm hỗ trợ mua sắm mới, bổ sung các trang thiết bị phục vụ thu gom rác thải: xe đẩy, thùng rác công cộng...; xây dựng điểm thu gom rác thải tập trung.

Đối tượng được hỗ trợ là Ban quản lý hoặc Tổ quản lý du lịch cộng đồng được cấp có thẩm quyền thành lập hoặc công nhận. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 60 triệu đồng/điểm du lịch cộng đồng.

Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền quảng bá du lịch cộng đồng, gồm xây dựng video clip, trang thông tin điện tử, fanpage, mã QR, bản đồ số, cơ sở dữ liệu số hóa điểm du lịch cộng đồng.

Đối tượng được hỗ trợ là Ban quản lý hoặc Tổ quản lý du lịch cộng đồng được cấp có thẩm quyền thành lập hoặc công nhận. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 50 triệu đồng/điểm du lịch cộng đồng.

Hỗ trợ học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng gồm hỗ trợ tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Đối tượng là tổ chức, cá nhân, Ban quản lý hoặc Tổ quản lý điểm du lịch cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch tại địa bàn được hỗ trợ theo quy định này.

Mức hỗ trợ hỗ trợ bao gồm: chi phí đi lại, lưu trú, photo tài liệu, vé tham quan thực tế và các chi phí liên quan khác theo quy định hiện hành; tối đa không quá 100 triệu đồng/điểm du lịch cộng đồng.

Hỗ trợ xây dựng và liên kết sản phẩm du lịch cộng đồng gồm khảo sát, xây dựng phương án liên kết, thiết kế chương trình tham quan, trải nghiệm, tuyến du lịch kết nối các điểm du lịch cộng đồng; xây dựng kết nối điểm đến và thông tin giới thiệu chung của tuyến du lịch cộng đồng; tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp lữ hành, khảo sát sản phẩm và đưa khách đến các điểm du lịch cộng đồng. Đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp, UBND cấp xã nơi có điểm du lịch cộng đồng. Mức hỗ trợ một lần tối đa không quá 50 triệu đồng/sản phẩm liên kết.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các điểm du lịch cộng đồng, gồm đầu tư nâng cấp đường giao thông, hạ tầng cảnh quan du lịch (cổng chào, tiểu cảnh, điểm thu hút khách chụp ảnh); đầu tư xây dựng mới nhà đón tiếp và trưng bày, bãi đỗ xe du lịch, nhà vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch cộng đồng. Đối tượng hỗ trợ là UBND cấp xã nơi có điểm du lịch cộng đồng.

Mức hỗ trợ đối với đầu tư nâng cấp đường giao thông, hạ tầng cảnh quan du lịch tối đa không quá 2,5 tỷ đồng/điểm du lịch cộng đồng; nhà đón tiếp và trưng bày quy định mỗi điểm du lịch cộng đồng được đầu tư một nhà đón tiếp với diện tích tối thiểu 100m2, mức hỗ trợ đầu tư mới tối đa không quá 400 triệu đồng/điểm du lịch cộng đồng.

Đối với bãi đỗ xe du lịch, mỗi điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ đầu tư một bãi đỗ xe với diện tích tối thiểu 200m2; mức hỗ trợ đầu tư mới tối đa không quá 250 triệu đồng/điểm du lịch cộng đồng. Nhà vệ sinh công cộng, mỗi điểm du lịch cộng đồng được đầu tư hai nhà vệ sinh công cộng theo tiêu chuẩn thiết kế nhà vệ sinh công cộng do Nhà nước quy định. Mức hỗ trợ xây dựng mới tối đa không quá 40 triệu đồng/nhà vệ sinh.