Cụ thể, các tiêu chí được chia thành 3 nhóm gồm: không gian làm việc và kết nối; hạ tầng số và dữ liệu; tiện ích và dịch vụ dùng chung, làm cơ sở công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh.

Gia Lai quy định 3 nhóm tiêu chí hạ tầng kỹ thuật cho trung tâm đổi mới sáng tạo. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Quyết định, hạ tầng kỹ thuật phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô và lĩnh vực hoạt động của trung tâm; bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, linh hoạt, dùng chung và có khả năng mở rộng.

Tổ chức đề nghị công nhận phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bắt buộc; các tiêu chí khuyến khích định hướng đầu tư hạ tầng theo hướng hiện đại, xanh, số, thông minh và tăng khả năng kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đối với nhóm không gian làm việc và kết nối, trung tâm phải có không gian đáp ứng nhu cầu làm việc của tối thiểu 15 nhân lực cơ hữu; ít nhất 01 phòng hội thảo, đào tạo đa năng quy mô tối thiểu 50 chỗ và 01 phòng hội thảo chuyên đề.

Không gian tư vấn, làm việc với chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp phải có tổng diện tích sử dụng tối thiểu 40 m²; khu làm việc chung tối thiểu 200 m², phục vụ các nhóm khởi nghiệp, nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, trung tâm phải bố trí không gian trình diễn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ với diện tích tối thiểu 50 m²; không gian ươm tạo, phát triển dự án tối thiểu 150 m², bảo đảm phục vụ các nhóm dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hoạt động ươm tạo, tăng tốc và phát triển sản phẩm.

Khuyến khích thiết kế không gian mở, có mảng xanh, tiết kiệm năng lượng, linh hoạt chuyển đổi công năng và thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận.

Với nhóm hạ tầng số và dữ liệu, trung tâm phải có đường truyền Internet cáp quang, Wi-Fi phủ toàn bộ khu vực hoạt động, băng thông tối thiểu 500 Mbps và có khả năng nâng cấp lên 1 Gbps hoặc cao hơn; đồng thời xây dựng mạng nội bộ, phân vùng truy cập và bảo đảm an toàn thông tin.

Hệ thống lưu trữ dữ liệu có thể sử dụng máy chủ, nền tảng điện toán đám mây hoặc giải pháp tương đương, nhưng phải có cơ chế sao lưu, phục hồi, quản lý tài khoản và quyền truy cập.

Đáng chú ý, trung tâm phải có hoặc có khả năng kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu chuyên gia với thông tin tối thiểu 50 chuyên gia, cùng cơ sở dữ liệu về công nghệ, giải pháp công nghệ, sở hữu trí tuệ và tài liệu chuyên môn để phục vụ tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa và khởi nghiệp sáng tạo.

Dữ liệu và hệ thống phải có khả năng tích hợp, liên thông, chia sẻ với nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia và các hệ thống liên quan của tỉnh.

Trung tâm cũng phải có nền tảng hoặc phần mềm dùng chung phục vụ quản lý tổ chức, cá nhân tham gia hệ sinh thái; quản lý sự kiện, đào tạo, tư vấn, cơ sở dữ liệu và công việc; đồng thời có hạ tầng phục vụ làm việc từ xa, họp trực tuyến, chia sẻ tài liệu và cộng tác trên môi trường số.

Tỉnh khuyến khích các trung tâm tiếp cận điện toán đám mây, hạ tầng tính toán hiệu năng cao; ứng dụng AI, trợ lý số, phân tích dữ liệu và tự động hóa trong quản lý, tra cứu, tư vấn, kết nối cung - cầu công nghệ và cung cấp dịch vụ.

Đối với nhóm tiện ích và dịch vụ dùng chung, trung tâm phải có hoặc có thỏa thuận hợp tác, liên kết khai thác phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu; phòng thử nghiệm, kiểm định hoặc xưởng chế tạo thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

Trung tâm phải có trang thiết bị dùng chung phục vụ công nghệ thông tin, trình chiếu, trình diễn công nghệ; đồng thời có khả năng cung cấp hoặc liên kết cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, pháp lý, thông tin thị trường, tài chính - đầu tư, thương mại hóa, truyền thông, kết nối cung - cầu công nghệ và kết nối đầu tư.

Các tiện ích vận hành thiết yếu như điện, chiếu sáng, điều hòa, thông gió, cấp thoát nước, vệ sinh, an ninh, phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu an toàn, liên tục và phù hợp với quy mô hoạt động.

Tỉnh khuyến khích sử dụng nguồn điện dự phòng, năng lượng tái tạo, thiết bị tiết kiệm năng lượng và bố trí không gian chế tạo, thử nghiệm nhanh với các thiết bị tạo mẫu, IoT, studio sản xuất nội dung số và hạ tầng chuyên sâu phù hợp.